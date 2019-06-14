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谷歌搜索框电脑桌面版改版：新增了9个搜索类别图标

2019-06-14 16:39 稿源：站长之家  0条评论
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谷歌

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:9to5google消息，今年 3 月份，谷歌就开始测试各种搜索类别的 Material Theme 图标。现在，谷歌搜索桌面网站Google.com已经新增了多个种类的图标了。

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根据图片显示，谷歌搜索框下已经涵盖了九种类别的Material Theme 图标，包括：全部、新闻、视频、地图、图像、购物、书籍、航班和金融。

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其中，第一个搜索类别“全部”图标设计就包含了谷歌logo原有的的四种颜色，这些图标设计风格符合Material Theme风格。当图标类别没有被选中的时候，显示为灰色。

据悉，这些类别是根据与搜索查询的相关性排列的，一次只显示五个类别，查看更多则需要点击“更多”的下拉框查看。

整体来说， Material Theme图标有助于在搜索过程中区分过滤其它无关内容。这一变化在过去几周一直在测试中，截至周四晚上，该功能能似乎正式上线。

当然，由于受限于手机屏幕尺寸，谷歌搜索的Material Theme图标在手机上可能没有意义。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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