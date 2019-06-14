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上海交通执法部门约谈滴滴 要求清退不合规网约车

2019-06-14 11:22 稿源：站长之家  0条评论
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法律，条规、法院

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:今日，上海市交通委员会执法总队紧急约谈滴滴出行。约谈会上，上海市交通委执法总队进一步对滴滴提出 6 条网约车平台合规化要求：

1. 全面自查统计梳理平台内无网络预约租车资质的注册车辆并作清退( 2019 年 6 月底前);

2.对于新注册和有涉嫌“马甲车”投诉的车辆必须进行线下实体审验或复审;

3.对前期被查获并预警的黑名单中的不合规人员和车辆一周内立即清退;

4.即日起对交通和公安部门街面查获的无网约车资质车辆从事非法客运的，将对平台追究相应法律责任;

5.进一步加强对平台内所有驾驶员的法制教育，要求主动配合街面交通执法和公安部门的执法检查，对拒检闯关驾驶员将严厉查处;

6.对于当前人车基础数据不够完整情况，要求 6 月底前进一步完善所有车辆及驾驶员的基础信息，并实时同步监管平台。

昨日，上海市静安区延安西路镇宁路路口，一辆非法网约车为躲避运管执法，撞伤了多名人员受伤，其中一名伤者伤势严重。

今日，滴滴发文称，已第一时间成立了应急工作小组，全力以赴做好伤者救护工作，包括垫付一切医药费用、安排伤者家属住宿等。同时，积极配合警方对肇事者进行调查。

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