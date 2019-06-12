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谷歌趋势：中国是“以太坊”人均搜索量最高的国家之一

2019-06-12 17:03 稿源：站长之家  0条评论
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谷歌 (2)

今日块讯(ChinaZ.com) 6月12日 消息:毫无疑问，比特币是全球领先的加密货币，那么会有哪些国家在关注以太坊呢?有分析人员根据谷歌趋势的地理数据研究了不同地区市场用户的加密货币搜索趋势。

longhash报道，谷歌趋势数据显示，“Bitcoin”(比特币)人均搜索量最大的国家是尼日利亚，“Ethereum”(以太坊)人均搜索量最大的国家是科索沃。这以搜索活动似乎与该地区的加密货币相关活动有关。路透社去年的调查结果显示，科索沃是一个非常受欢迎的加密货币挖矿场所。

需要注意的是，这些数据都是来自谷歌基于英文的搜索。因此，它可能未能科学统计那些英语未被广泛使用或谷歌不是常用搜索引擎的国家，不过仍然可以展示出一些有趣的趋势。比如中国是“Ethereum”人均搜索量最高的国家之一，仅次于科索沃，但其“Bitcoin”搜索量则微乎其微。加纳的情况正好相反，该国是“Bitcoin”搜索量最高的国家之一，但谷歌趋势数据显示，该国居民对以太坊并不那么感兴趣。 需要指出的是，这些数据是基于英语搜索且来自谷歌。

数据还显示，几个非洲国家(加纳、尼日利亚、南非和肯尼亚)的人均“Bitcoin”(比特币)搜索量相对较高。另一方面，中国和韩国等国家的搜索趋势偏向“Ethereum”(以太坊)。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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