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工信部发放5G商用牌照 各大产商集体道贺

2019-06-06 10:40 稿源：站长之家  0条评论
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5G

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:今日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。

对此，各大产商皆来道贺。

小米创办人，董事长兼CEO雷军发布微博表示：“今天是个好日子!”。

中兴通讯表示，5G牌照的发放，必将给中兴通讯带来更大的发展的机遇，引领我们走向一个新的发展阶段。

OPPO方面回应称，已经做好5G商用的全面准备，并有信心成为国内第一批推出5G商用手机的厂商。当前，OPPO正积极与包括运营商在内的产业链合作伙伴保持紧密协作，探索挖掘5G应用场景，为用户提供极致的5G体验。

高通方面回应称，这是全球5G发展的标志性事件，高通将进一步融入中国产业当中，持续扩大合作生态圈，一如既往地和中国合作伙伴共享机遇、相互赋能，共建万物智能互连的未来。

华为方面回应称，为迎接中国5G商用，华为已做好了充分准备。

英特尔回应称：“我们很高兴看到英特尔在中国5G网络部署中扮演重要角色，并将继续与中国的科技产业生态拓展合作，支持5G不断发展。”

一加方面回应称，有信心成为国内首批推出5G商用手机的厂商，正积极与运营商及5G产业链合作伙伴保持紧密协作，为用户提供极致的5G体验。

此外，realme方面表示：realme也早已开启了5G布局，包括5G人才、5G技术的储备以及和5G处理器供应商洽谈合作，因此，realme将成为国内首批推出5G商用手机的厂商之一。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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