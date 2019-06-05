百度宣布2019AI开发者大会将于7月3日-4日在北京举办

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站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:今日，百度宣布，“Baidu Create 2019”百度 AI 开发者大会将于 2019 年 7 月 3 日- 4 日在北京国家会议中心举办，本次大会主论坛将在 7 月 3 日上午举行。



据了解，此次大会聚焦“产业智能化”，百度大脑、百度移动生态、人工智能语音助手、自动驾驶、智能云等百度业务将亮相，向全球开发者和合作伙伴展示百度 AI 技术及落地最新战略及成果。

资料显示，这已经是百度面向全球开发者和合作伙伴召开的第三届 AI 开发者大会。 2017年第一届 AI 开发者大会上，百度公布了完整的AI 生态开放战略。 2018 年第二届 AI 开发者大会上，李彦宏提出“Everyone Can AI”，聚焦如何让人们平等获取 AI 能力，并发布了中国首款云端全功能 AI 芯片“昆仑”。

数据显示，截至目前，百度大脑已开放 178 项领先的 AI 技术能力，超过 120 万开发者接入百度 AI 开放平台;百度 APP 日活跃用户达到1. 74 亿;智能小程序月活跃用户达到 2 亿。



