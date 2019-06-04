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工信部公布网络安全技术应用试点示范项目 包含6个区块链项目

2019-06-04 17:27 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月4日 消息:今天，工信部官网公布了网络安全技术应用试点示范项目名单的通知，官方表示，为贯彻落实《网络安全法》，促进网络安全技术创新应用，提升网络安全产业发展水平，开展了网络安全技术应用试点示范项目推荐工作。

据介绍，经单位申报、地方推荐、专家评审、网上公示等环节，工信部确定了 101 个网络安全技术应用试点示范项目。各入选项目参与单位要加大研发投入，促进技术创新发展，不断优化提升项目的实用性和可推广性，有力支撑试点示范项目在重点行业领域的应用推广。

值得注意的是，在 101 个试点示范项目，其中包含了 6 个区块链项目，包括面向电力“互联网+”业务的可信区块链公共服务平台、面向区块链行业的安全风险监控平台、政务联盟区块链政务信息可信传递平台、基于联盟区块链的第三方电子数据保全平台、基于SM系列密码的联盟区块链底层平台研究及示范应用、基于区块链的电子发票系统。

其中，“基于区块链的电子发票系统”的航天信息股份有限公司和“政务联盟区块链政务信息可信传递平台”的山大地纬软件股份有限公司为上市公司。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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