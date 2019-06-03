库克现身WWDC奖学金得主交流会 27位中国开发者获苹果奖学金

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站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:WWDC2019 苹果开发者大会将于 6 月 4 日凌晨在加州圣何塞举行，为给WWDC造势，库克还在 6 月 2 日亲临WWDC奖学金得主交流会现场。据悉，每年，苹果都会从全球的在校学生和STEM组织成员中评选出 350 位WWDC奖学金获得者。为他们提供WWDC门票和为期一年的苹果开发者会员资格。

在现场，库克与 12 名全球WWDC19 奖学金获得者进行交流，其中包括两名中国的年轻学生开发者的身影。两位中国学生在自己的应用设计中都利用了苹果的ARKit工具。

刘恒宇，现为美国加州大学圣芭芭拉分校计算机科学专业大三学生。在他开发的APP中，用户可以利用iPad进行吹泡泡、接飞盘、空桶投球等传统游戏。而王梓衡开发的app中，用户可以去打虚拟蚊子。

值得注意的是， 2019 年，中国共 27 位开发者获得了苹果WWDC开发者大会奖学金，达到有史以来人数最多的一次。

苹果方面透露的数据显示，苹果在中国创造了 500 万个工作岗位，其中包括 220 万开发者。目前，苹果在中国有 1 万名员工。因苹果而在中国的供应链、采购、投资等产生的相关岗位也有 300 多万。