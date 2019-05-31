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微信：6月1日起调整小程序和公众号流量主广告收入分成比例

2019-05-31 13:45 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息:今日，微信广告官方账号“微信广告助手”发布了微信广告流量主分成政策调整公告。微信广告助手称， 2019 年 6 月 1 日起， 微信小程序流量主和公众号流量主广告收入分成比例政策优化调整，优质流量主将获取更多收益。

小程序(小游戏)流量主的收入分成比例整体调优，具体调整如下：

创意小游戏：

单日广告收入流水 200 万以内的部分，开发者可获其中70%;

单日广告收入流水超过 200 万的部分，开发者可获其中50%，不设上限。

普通小程序/小游戏：

开发者按单日广告收入流水的50%比例分成，不设上限。

示例：假设单日广告收入流水为 150 万元，那么创意小游戏及普通小程序/小游戏的收益情况如下

注：创意小游戏是指在玩法、美术、剧情、音乐方面拥有高创新性的小游戏，在其名称下方有独有的“创意”标识。点击查看“如何成为创意小游戏”

微信表示，微信小程序目前已经支持Banner广告、激励式广告、插屏广告(暂未对游戏类目开放)三大广告组件。对小程序(小游戏)开发者而言，分成比例政策上调及单日广告流水上限优化，小程序(小游戏)开发者的流量变现收入将大幅提升。 

公众号方面：公众号原创文章流量主按照原创文章单日广告收入流水的70%比例分成，不设上限。示例：如果公众号原创文章单日广告收入流水为 10 万元，文章创作者可获得70%，即 7 万元(税前)。

微信表示，目前，微信公众号已开放底部广告、文中广告、返佣商品CPS广告、互选广告(仅对受邀公众号开放)四大流量位。我们也会持续为公众号流量主提供更丰富的变现产品及能力，提升流量变现效率;同时提供更便捷的数据分析报表等流量主工具，帮助流量主高效运营。



声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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