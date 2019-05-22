“扫一扫”分享到微信

见闻

苹果公布针对 13 英寸 MacBook Pro 的显示屏背光服务计划

2019-05-22 11:15 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 22 日消息：今天苹果除了推出了新款采用更快处理器的 MacBook Pro，还公布了一项针对 13 英寸 MacBook Pro 显示屏背光问题的服务计划。

苹果

图片版权所属：站长之家

苹果已经确定，很少一部分 13 英寸 MacBook Pro 显示屏可能会出现以下一种或多种状况：

- 显示屏背光沿整个屏幕底部持续或间歇性显示垂直的明亮区域

- 显示屏背光完全停止工作

受影响的设备是在 2016 年 10 月至 2018 年 2 月之间售出的。苹果或苹果授权服务提供商将免费检修受影响的 MacBook Pro 设备。

现在用户可以打开 MacBook Pro，通过选择屏幕左上角的苹果 Logo >「关于本机」查看设备是否符合条件。符合条件的机型是：

- MacBook Pro (13 英寸，2016，四个雷雳 3 端口)

- MacBook Pro (13 英寸，2016，两个雷雳 3 端口)

如果用户发现自己的设备符合条件，可以预约前往就近的 Apple Store 零售店或者苹果授权服务提供商处进行检修。如果用户此前曾因此问题进行过付费维修，则可以联系苹果进行退款。该计划为符合条件的 MacBook Pro 机型提供保障，有效期限为自设备首次零售销售之日起 4 年。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

权力的游戏 加密项目 加密货币

《权力的游戏》演员Jerome Flynn加入素食主义加密项目

· 权力的游戏 加密项目 加密货币
中国移动 5G牌照 5G

彭博：中国移动预计今年将发放5G牌照 5G投资将在2020年达到峰值

· 中国移动 5G牌照 5G
CULedge R3 区块链联盟

美国信用社行业区块链联盟CULedge与R3合作 支持跨境区块链支付

· CULedge R3 区块链联盟
Circle 加密货币公司 裁员

受监管环境影响，加密创企Circle裁员约30人

· Circle 加密货币公司 裁员
腾讯公益 捐款

腾讯公益回应情侣吵架捐买房存款后悔：需与公募组织联系

· 腾讯公益 捐款
婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗

47人婚恋网交友被养猪式诈骗 涉及金额1200万元

· 婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗
马云 阿里日 微信 钉钉

马云阿里日再爆金句：婚姻不美满，主要在微信

· 马云 阿里日 微信
雷军 小米专卖店 印度

雷军现身印度小米专卖店开业典礼 服装亮了

· 雷军 小米专卖店 印度
微信支付 付款截图吃霸王 微信

10名高中生用付款截图吃霸王餐近一年 每人赔偿2千元

· 微信支付 付款截图吃霸王 微信
交友网站 交友网站只收高颜值会员 注册会员

交友网站只收高颜值会员 全球超过850万人被拒绝，理由包括秃顶和太瘦

· 交友网站 交友网站只收高颜值会员 注册会员
查看更多
﻿

编辑推荐

彭博：中国移动预计今年将发放5G牌照

[见闻]· 05月22日

星巴克中国推“啡快”服务 用户可在线点单门店自取

[见闻]· 05月22日

海康威视回应“遭美国断供”：暂时没有接到消息

[见闻]· 05月22日

德国英飞凌否认“停供华为” 大部分产品不受美国限制

[见闻]· 05月22日

苹果公司在用户投诉后更改MacBook蝶式键盘用材

[外闻]· 05月22日

中国铁路12306：铁路候补购票服务扩大到所有旅客列车

[见闻]· 05月22日

国家市场监管总局：将治理“浏览器主页劫持”问题

[见闻]· 05月22日

官宣晒红米K20最新海报：将内置4000mAh大容量电池

[数码]· 05月22日