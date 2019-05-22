苹果公布针对 13 英寸 MacBook Pro 的显示屏背光服务计划

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 22 日消息：今天苹果除了推出了新款采用更快处理器的 MacBook Pro，还公布了一项针对 13 英寸 MacBook Pro 显示屏背光问题的服务计划。

图片版权所属：站长之家

苹果已经确定，很少一部分 13 英寸 MacBook Pro 显示屏可能会出现以下一种或多种状况：

- 显示屏背光沿整个屏幕底部持续或间歇性显示垂直的明亮区域 - 显示屏背光完全停止工作

受影响的设备是在 2016 年 10 月至 2018 年 2 月之间售出的。苹果或苹果授权服务提供商将免费检修受影响的 MacBook Pro 设备。

现在用户可以打开 MacBook Pro，通过选择屏幕左上角的苹果 Logo >「关于本机」查看设备是否符合条件。符合条件的机型是：

- MacBook Pro (13 英寸，2016，四个雷雳 3 端口) - MacBook Pro (13 英寸，2016，两个雷雳 3 端口)

如果用户发现自己的设备符合条件，可以预约前往就近的 Apple Store 零售店或者苹果授权服务提供商处进行检修。如果用户此前曾因此问题进行过付费维修，则可以联系苹果进行退款。该计划为符合条件的 MacBook Pro 机型提供保障，有效期限为自设备首次零售销售之日起 4 年。