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罗永浩专注电子烟赛道 品牌或命名为“小野”

2019-04-11 09:21 稿源：站长之家  0条评论
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罗永浩，锤子手机

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:据36氪报道，近日，锤子科技创始人罗永浩正在筹备全新电子烟品牌，而这个品牌的名字很可能为‘小野’。据天眼查提供的工商信息显示，锤子科技曾于 2018 年 1 月申请了“小野”的商标，商标类别为“09-科学仪器”，但申请状态目前仍为“等待通知书发文”。

有电子烟供应链的人士透露称，罗永浩曾于 3 月初“来深圳拜访了包括我们在内的多家电子烟制造商”，希望为自己的品牌找到优质的供应链。

在1月15日快如科技“聊天宝”产品的发布会上，罗永浩曾为锤子001号员工朱萧木创办的FLOW福禄电子烟进行宣传。

目前，罗永浩已经退出了聊天宝的股东行列。据天眼查等平台显示，罗永浩先后退出天津云上漫步科技合伙企业、天津云上畅游科技合伙企业股东行列，两家公司实控人变为王威。聊天宝主体公司北京快如科技有限公司由成都快如科技有限公司100%持股，而成都快如科技由云上漫步和云上畅游两家公司控股。

此外，不久前字节跳动宣布收购锤子科技部分专利使用权，并新增 6 个名为“字节锤子”的商标。3月8日，优点科技正式宣布收购锤子科技子公司畅呼吸。

可以看出，目前罗永浩个人看好电子烟生意，正专注电子烟赛道。

QQ截图20190411093217.jpg




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