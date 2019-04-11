“扫一扫”分享到微信

见闻

最新研究：大多数持有者仍不习惯将比特币用于日常用品的支付

2019-04-11 09:25 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错


比特币电量2

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com)4 月 11 日 消息： bitcoinexchangeguide消息，根据有关数据显示，在过去的 14 个月时间里，(全球)接受比特币的商家数量一直在稳步增长。尽管如此，最近的民意调查显示，大多数比特币用户并没有将手中的比特币用于日常支付。

 有研究表明，虽然全球许多人现拥有不同数量的比特币，但他们并不习惯将比特币用于日常用品的支付，如咖啡、杂货等。尽管像委内瑞拉这样的国家正开始快速采用加密货币，但西方世界似乎仍在将比特币作为投机工具或价值储存工具。截至发稿时间，全球共有14， 518 家商家接受比特币支付。自 2017 年以来，全球比特币ATM机的总数翻了一倍，已经超过 4000 台。值得注意的是，这些加密货币零售商和ATM机主要分布在欧洲和北美。

image.png

 此外，荷兰城市阿纳姆是当今世界上对比特币最友好的地方之一，该市大多数酒类商店、商场和餐馆都支持比特币付款。然而，统计数据显示，自 2014 年以来，实际将持有的比特币用于常规购物的人数有所下降。从年初到现在，在阿纳姆发生的比特币交易不到 50 次。

image.png


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

EOS区块链 EOS Moonlighting

自由职业网站Moonlighting正将70万用户帐户转移到EOS区块链

· EOS区块链 EOS Moonlighting
罗永浩 罗永浩电子烟 电子烟 小野

罗永浩专注电子烟赛道 品牌或命名为“小野”

· 罗永浩 罗永浩电子烟 电子烟
GalaxyA80 三星GalaxyA80

三星 Galaxy A80 发布：升降旋转后摄设计，全球首发高通骁龙 730

· GalaxyA80 三星GalaxyA80
金山云 小米金融 新网银行

金山云、小米金融、新网银行达成合作 共创金融科技新生态

· 金山云 小米金融 新网银行
朋友圈 朋友圈炫富 保时捷 豪车 豪宅

揭秘朋友圈炫富真相：6元可开保时捷卡宴 8元就能加你声音

· 朋友圈 朋友圈炫富 保时捷
短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所

小偷刷短视频刷到自己 派出所门口约架被抓

· 短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所
雷军 写代码 原创

雷军不再写代码原因：有人把他十年程序代码的硬盘格式化了

· 雷军 写代码 原创
董明珠 马云 雷军 清明节假期 原创

你的假期VS大佬们的假期：董明珠28年没休假，马云全球奔波

· 董明珠 马云 雷军
网络工程师 招聘 前端开发 求职 原创

台湾公司招网络工程师要求“英语要烂”原因让人意外

· 网络工程师 招聘 前端开发
菜鸟物流 机器人 人工智能 二房东 原创

史上最悲催二房东！他花20万盘下菜鸟物流基地旁5套房 结果厂里全是机器人

· 菜鸟物流 机器人 人工智能
查看更多
﻿

编辑推荐

昆仑万维3个月出售趣店股票1850万股 获得收益1.6亿元

[动态]· 04月11日

罗永浩专注电子烟赛道 品牌或命名为“小野”

[见闻]· 04月11日

人类史上首张黑洞照片或许是对霍金最好的悼念

[动态]· 04月11日

研究：三分之二酒店无意中泄露客户个人信息

[外闻]· 04月11日

北京联通启动光纤活动连接器集采：预算1043万元

[动态]· 04月11日

Chrome 不想让 HTTPS 网站通过 HTTP 下载文件

[动态]· 04月11日

金山云、小米金融、新网银行达成合作 共创金融科技新生态

[见闻]· 04月11日

4月份国产游戏版号已经下发 腾讯《和平精英》获得版号

[见闻]· 04月11日