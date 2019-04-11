最新研究：大多数持有者仍不习惯将比特币用于日常用品的支付

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今日块讯(ChinaZ.com)4 月 11 日 消息： 据bitcoinexchangeguide消息，根据有关数据显示，在过去的 14 个月时间里，(全球)接受比特币的商家数量一直在稳步增长。尽管如此，最近的民意调查显示，大多数比特币用户并没有将手中的比特币用于日常支付。



有研究表明，虽然全球许多人现拥有不同数量的比特币，但他们并不习惯将比特币用于日常用品的支付，如咖啡、杂货等。尽管像委内瑞拉这样的国家正开始快速采用加密货币，但西方世界似乎仍在将比特币作为投机工具或价值储存工具。截至发稿时间，全球共有14， 518 家商家接受比特币支付。自 2017 年以来，全球比特币ATM机的总数翻了一倍，已经超过 4000 台。值得注意的是，这些加密货币零售商和ATM机主要分布在欧洲和北美。

此外，荷兰城市阿纳姆是当今世界上对比特币最友好的地方之一，该市大多数酒类商店、商场和餐馆都支持比特币付款。然而，统计数据显示，自 2014 年以来，实际将持有的比特币用于常规购物的人数有所下降。从年初到现在，在阿纳姆发生的比特币交易不到 50 次。



