“扫一扫”分享到微信

见闻

京东区块链底层引擎JD Chain对外开源并同步上线开源社区

2019-04-10 09:54 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

京东，双十一

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com)4 月 9 日 消息：  中国证券网消息， 京东区块链底层引擎JD Chain近日已正式对外开源并同步上线开源社区，为企业级用户和开发者提供开源服务，帮助他们提高研发效率，加速技术创新。

据悉，JD Chain作为核心引擎，聚焦解决区块链底层的关键技术问题，建立拥有中国自主知识产权的技术生态。 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

火狐浏览器 挖矿软件 恶意挖矿软件

火狐浏览器新版本推出阻止恶意加密货币挖矿软件功能

· 火狐浏览器 挖矿软件 恶意挖矿软件
CloudAI100 高通 人工智能 骁龙 原创

高通宣布人工智能处理器 Cloud AI 100 系列，专为数据中心推理计算打造

· CloudAI100 高通 人工智能
京东 京东裁员 京东裁员超1.2万人

京东回应“裁员超1.2万人”：完全失实 人员流动恶意夸大

· 京东 京东裁员 京东裁员超1.2万人
Redmi全自动波轮洗衣机 Redmi全自动波轮洗衣机 红米洗衣机 小米洗衣机 原创

小米商城发致歉信：红米 Redmi 全自动波轮洗衣机 1A 延期发售

· Redmi全自动波轮洗衣机 Redmi全自动波轮洗衣机 红米洗衣机
朋友圈 朋友圈炫富 保时捷 豪车 豪宅

揭秘朋友圈炫富真相：6元可开保时捷卡宴 8元就能加你声音

· 朋友圈 朋友圈炫富 保时捷
短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所

小偷刷短视频刷到自己 派出所门口约架被抓

· 短视频 小偷刷短视频刷到自己 派出所
雷军 写代码 原创

雷军不再写代码原因：有人把他十年程序代码的硬盘格式化了

· 雷军 写代码 原创
董明珠 马云 雷军 清明节假期 原创

你的假期VS大佬们的假期：董明珠28年没休假，马云全球奔波

· 董明珠 马云 雷军
网络工程师 招聘 前端开发 求职 原创

台湾公司招网络工程师要求“英语要烂”原因让人意外

· 网络工程师 招聘 前端开发
菜鸟物流 机器人 人工智能 二房东 原创

史上最悲催二房东！他花20万盘下菜鸟物流基地旁5套房 结果厂里全是机器人

· 菜鸟物流 机器人 人工智能
代喝奶茶 奶茶

妹子5元售卖代喝奶茶服务 网友：终于找到适合我的事业了

· 代喝奶茶 奶茶
查看更多
﻿

编辑推荐

京东回应“裁员超1.2万人”：完全失实 人员流动恶意夸大

[见闻]· 04月10日

高通宣布新型数据中心人工智能芯片计划：2020年生产

[外闻]· 04月10日

小米商城发致歉信：Redmi 全自动波轮洗衣机 1A 延期发售

[见闻]· 04月10日

贾跃亭出售旗下地产资产 起拍价21. 87亿元

[见闻]· 04月10日

手机淘宝改名淘宝：手机成为互联网公司主战场

[要闻]· 04月10日

高通正式发布骁龙 665、730 / 730G 中端移动处理器

[见闻]· 04月10日

小米：雷军百亿年薪全为股权无现金 将全部用于公益

[见闻]· 04月10日

喜闻乐见！余额宝从4月10日起全面取消限购

[见闻]· 04月09日