京东区块链底层引擎JD Chain对外开源并同步上线开源社区

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今日块讯(ChinaZ.com)4 月 9 日 消息： 据中国证券网消息， 京东区块链底层引擎JD Chain近日已正式对外开源并同步上线开源社区，为企业级用户和开发者提供开源服务，帮助他们提高研发效率，加速技术创新。



据悉，JD Chain作为核心引擎，聚焦解决区块链底层的关键技术问题，建立拥有中国自主知识产权的技术生态。