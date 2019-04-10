京东区块链底层引擎JD Chain对外开源并同步上线开源社区

“扫一扫”分享到微信
图片版权所属：站长之家
今日块讯(ChinaZ.com)4 月 9 日 消息： 据中国证券网消息， 京东区块链底层引擎JD Chain近日已正式对外开源并同步上线开源社区，为企业级用户和开发者提供开源服务，帮助他们提高研发效率，加速技术创新。
据悉，JD Chain作为核心引擎，聚焦解决区块链底层的关键技术问题，建立拥有中国自主知识产权的技术生态。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[见闻]· 04月10日
[外闻]· 04月10日
[要闻]· 04月10日
[见闻]· 04月09日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督