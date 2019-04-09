梦网集团：公司区块链业务包括通信反欺诈溯源等三个方面

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今日块讯(ChinaZ.com)4 月 9 日 消息： 梦网集团(002123.SZ)在互动平台回复投资者提问问题表示，公司与李剑波于 2018 年 8 月 24 日共同出资成立深圳市梦网共识信息技术有限公司，公司致力于通过专业的区块链解决方案，构建可信通信平台，并通过运用区块链的特性赋能于公司云通信业务。



目前，公司区块链业务包括三个方面：一、通信反欺诈溯源;二、可信账单支付;三、网间清结算。