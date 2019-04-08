韩国警方利用人工智能破获加密货币庞氏骗局 涉案金额约1870万美元

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今日块讯(ChinaZ.com)4 月 8 日 消息： 据韩国中央日报消息，上周四，韩国涉嫌加密货币庞氏骗局犯罪分子被捕，该案件涉案金额逾 212 亿韩元(约合 1870 万美元)，受害者约 56000 人。



据介绍，骗子们用招聘奖金和免费的加密货币引诱老年人、家庭主妇和退休人员等对数字货币不了解的人群进行投资。韩国警方利用人工智能技术逮捕了加密货币庞氏骗局的犯罪嫌疑人，其中包括一家网上购物网站和一家比特币企业的首席执行官。

2018 年 6 月份，犯罪嫌疑人在首尔南部的江南区建立了一个会员性质的购物网站和一个加密货币交易所。涉案的两位首席执行官通过出售名为M-Coins的数字代币以及收取会员费，非法获取了大量现金。

网站以 33 万韩元的年费或 99 万韩元的额外会员费招募会员，并提供 10 年会员资格。为网站招募会员的成员不仅可以获得相应的现金奖励，还可获得 600 个M-Coins，该代币以每枚 100 到 500 韩元的价格出售。

警方表示，通过这一骗局，首席执行官们从会员费和出售加密货币中获利约 212 亿韩元。