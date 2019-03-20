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法学博士生起诉抖音多闪侵犯隐私 要求赔偿6万元

2019-03-20 14:13 稿源：站长之家  0条评论
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抖音

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:南方都市报消息，近日，重庆某大学法学博士小凌状告抖音、多闪侵犯其个人隐私，要求这两款APP立即停止侵犯他的隐私权，并赔偿经济损失 6 万元。目前，北京互联网法院已经立案。

据小凌介绍，一开始是因为身边的亲人、朋友都在刷抖音。好奇之下，他也尝试下载体验。结果却发现了非常诡异的现象。他从没使用微信登录过抖音，且手机通讯录也没有其他好友信息，但他的好友的好友、同学的同学、前女友等却出现在抖音和多闪App“可能认识的人”列表中。而这些大部分都是他的微信好友，包括头像、昵称等信息。

QQ截图20190320141521.jpg

小凌认为，抖音和多闪在未经授权的情况下收集用户通讯录信息，侵犯了他的隐私权。因此，他将抖音、多闪运营方北京微播视界科技有限公司与北京拍拍看看科技有限公司告上了法庭。要求其立即停止侵犯他的隐私权，并赔偿经济损失 6 万元。

律师麻策认为，抖音、多闪数据流转本身是可以的，但不能“过度使用”通讯录权限。

对此，抖音客服回应称平台都是基于其他抖音好友进行推荐的。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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