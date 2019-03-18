花旗放弃了类似“摩根币”银行支持的加密货币计划

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 18 日消息：据coindesk消息，摩根大通最近推出的银行支持的加密货币计划引起的轰动，让人意外的是，花旗集团则打算放弃其于 2015 年就开始测试的全球支付的代币项目。
据悉，该项目名为“Citicoin”，出自于花旗集团都柏林的创新实验室，不过该银行从未正式宣布过该项目。在评估了这项实验后，花旗得出结论，尽管这项技术很有潜力，但还有其他更有效和高效的方式来改善支付。
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