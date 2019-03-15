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搜狗联合央视财经推出AI主播“姚小松” 预热3·15晚会

2019-03-15 17:15 稿源：站长之家  0条评论
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AI，人工智能

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 3月15日 消息:今日，央视财经联合搜狗联合推出的AI主播正式“上岗”，预热央视3· 15 晚会。这是央视财经与搜狗针对AI主播技术的落地合作，意味着前沿人工智能技术与新闻采编深度融合的创新突破。

此次“上岗”的AI主播，是央视财经的新同事“姚小松”，形象和声音都是以央视主持人姚雪松为原型。这是AI主播与电视媒体的一次 “亲密接触”。作为真人主播的拟人化分身，AI主播应用场景广泛。

在去年11月举办的第五届世界互联网大会上，搜狗与新华社合作开发、全球第一个“AI合成主播”正式亮相。初代AI合成主播由“搜狗分身”技术打造，用户只需要输入新闻文本，AI合成主播就能用和真人一样的声音进行播报，而在播报的过程中唇形、面部表情等也能与真人主播完全吻合。

2月19日，搜狗公司与新华社新媒体中心联合发布站立式AI合成主播，新的AI合成主播将从过去的“坐着播新闻”升级成结合肢体动作的“站立式播报”。据悉，站立式AI合成主播已参与2019 年全国两会的报道。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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