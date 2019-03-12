“扫一扫”分享到微信

见闻

腾讯云发布“自主可控金融业务支撑平台” 将应用区块链等技术打造智能金融

2019-03-12 16:40 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

腾讯

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 12 日消息：亿欧金融消息，今天，腾讯云发布“自主可控金融业务支撑平台”，发布会上，腾讯金融云总经理胡利明表示，该平台将帮助客户解决互联网爆发式业务增长下带来的高并发数据处理、海量数据存储、高频安全攻击等问题。平台还将运用人工智能、大数据、区块链等技术打造智能金融，助力业务改革与创新以及金融机构数字化升级。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

人人影视 人人影视CVN 人人影视区块链

人人影视CVN与百聿集团达成战略合作 为国产电影及剧集提供海外出口服务

· 人人影视 人人影视CVN 人人影视区块链
专利 华为

欧洲专利局：2018年华为共申请2485份专利 排名第二

· 专利 华为
以太坊 以太坊钱包 区块链浏览器 MyEtherWallet

MyEtherWallet将推开源区块链浏览器EthVM Alpha

· 以太坊 以太坊钱包 区块链浏览器
Allo 谷歌 GoogleAllo

谷歌已正式关闭旗下聊天应用 Google Allo

· Allo 谷歌 GoogleAllo
雷神科技 三八节妇女 女装大佬

羡慕三八节妇女放假半天？雷神科技：男同胞女装享同等待遇

· 雷神科技 三八节妇女 女装大佬
编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧 编程大赛 程序员 原创

真硬核！贴吧举办杨超越杯编程大赛 200多名程序员报名参加

· 编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧
功能机 18.6万元手机丢了 手机 劳斯莱斯 原创

游客18.6万元手机丢了 网友：功能机中的劳斯莱斯？

· 功能机 18.6万元手机丢了 手机
华为 华为美 2019神曲 原创

2019神曲《华为美》网络刷屏 官方回应：非华为内部制作

· 华为 华为美 2019神曲
华为 用华为手机半价 华为手机 国产手机 原创

高校食堂用华为手机半价 鼓励同学们用国产手机

· 华为 用华为手机半价 华为手机
电话亭 用路边电话亭上网 上网 打游戏 原创

男子用路边电话亭上网打游戏 每天都来坚持了3年

· 电话亭 用路边电话亭上网 上网
查看更多
﻿

编辑推荐

Windows 10今后更加智能化：将自动卸载问题补丁

[动态]· 03月12日

万维网30周年 创始人称网络喷子是其发展主要障碍

[动态]· 03月12日

郭台铭怒怼微软不思进取 称很同情比尔盖茨

[动态]· 03月12日

“小猪佩奇”跨国版权侵权案被写入最高法工作报告

[产权]· 03月12日

今日头条：腾讯屏蔽升级 应用宝已搜索不到多闪

[动态]· 03月12日

韵达以1855万转让全资子公司100%股份

[要闻]· 03月12日

暴风集团：法院已删除公司失信信息

[动态]· 03月12日

京东回应“995工作制”：不强求 希望员工全情​投入

[见闻]· 03月12日