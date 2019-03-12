腾讯云发布“自主可控金融业务支撑平台” 将应用区块链等技术打造智能金融

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 12 日消息：据亿欧金融消息，今天，腾讯云发布“自主可控金融业务支撑平台”，发布会上，腾讯金融云总经理胡利明表示，该平台将帮助客户解决互联网爆发式业务增长下带来的高并发数据处理、海量数据存储、高频安全攻击等问题。平台还将运用人工智能、大数据、区块链等技术打造智能金融，助力业务改革与创新以及金融机构数字化升级。
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