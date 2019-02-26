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HTC区块链手机Exodus接受莱特币、BNB及法币购买

2019-02-26 16:32 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源：EXODUS官网

今日块讯(ChinaZ.com) 2 月 26 日消息：Coindesk消息，日前，HTC宣布其此前推出的区块链手机HTC EXODUS1 现已接受美元及其他法定货币、莱特币和BNB购买。

此前，HTC EXODUS1 只接受比特币和以太坊支付购买，现在售价仍然为 699 美元。HTC区块链智能手机项目Exodus 主管Phil Chen表示，目前正努力争取在运营商的商店出售该款手机，仍处于初步对话阶段。他还透露，希望在 2019 年年底前出货 100 万部EXODUS 1。

不过，HTC的区块链手机将面对越来越激烈的竞争环境。三星近日也公开了其新旗舰产品Galaxy S10，该款手机将包括内置硬件存储设备，支持存储加密私钥。与EXODUS不同的是，Galaxy S10 将从一开始就面向消费者大规模出售。

此外，HTC还宣布，EXODUS与Opera网络浏览器集成，旨在简化客户使用加密货币的方式。其中，将加密资金加载到Zion移动钱包应用程序中的客户将能够使用Opera或加载到设备本身dapp在网站上进行小额支付。



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