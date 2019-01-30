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微信对6000多个欺诈帐号进行处罚；刘强东开设新公司；台积电回应“晶圆污染事件”

2019-01-30 07:56 稿源：站长之家  0条评论
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微信：已对 6000 多个欺诈帐号进行了封禁帐号处罚

昨日，微信安全中心发布公告称，根据用户投诉提交证据，微信共计对 6000 多个确认欺诈帐号进行了封禁帐号处罚，并对 2000 多个确认欺诈微信群进行了限制群功能(封群)处理，后续仍将加强处理。

此外，微信安全团队不仅会对确认欺诈帐号进行封禁处理，还会继续挖掘作恶团伙，打击处理恶意拉人、组织欺诈骗局号及恶意收款号。

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刘强东开设新公司 助理张雱任法人

据启信宝显示，京东董事长兼CEO刘强东上周开设了一家新公司。名为天津京东达业贸易有限公司，经营范围为批发和零售业(含互联网零售)，注册资本 2000 万元人民币，法定代表人为刘强东助理张雱，刘强东任公司经理，李娅云任监事。

公开资料显示，张雱生于 1989 年，为京东管理培训生，曾任职京东金融，现为刘强东助理，并在在 420 家公司担任法定代表人。

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台积电回应“晶圆污染事件”：大部分能在Q1补回

近日，有供应链人士称，台积电南科晶圆厂发生晶圆污染事件，用于生产芯片的晶圆报废，目前正在统计损失，预计损失上万片晶圆，这些晶圆制造工艺为16/12nm，是现阶段台积电的主要收入来源，同时也是英伟达显卡、华为麒麟处理器、高通骁龙处理器、联发科处理器的主要代工厂。

对此，台积电发布声明回应称，预计受影响的晶圆大部分能在Q1补回。

台积电

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