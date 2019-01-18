“扫一扫”分享到微信

见闻

大众集团子公司SEAT加入西班牙区块链联盟Alastria

2019-01-18 14:42 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

区块链2

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 18 日消息：tokenpost消息，大众集团的子公司、西班牙汽车制造商SEAT了西班牙多部门半公共区块链联盟Alastria。

据悉，Alastria成立于 2017 年，是一个基于区块链的受监管国家网络。这项倡议得到了西班牙银行、能源和电信公司以及其他部门的支持。成员包括BBVA、桑坦德银行、西班牙电信、雷普索尔和埃森哲等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

支付宝 支付宝会员日 欧洲杯

支付宝：今年每月20日都是会员日 兑换权益有机会亲临欧洲杯现场

· 支付宝 支付宝会员日 欧洲杯
华为摄像头 华为智能摄像机全景版 华为安居摄像机 华为

华为安居智能摄像机全景版正式开售：299元

· 华为摄像头 华为智能摄像机全景版 华为安居摄像机
区块链 区块链发展 技术发展趋势

Gartner发布2019年十大战略技术发展趋势 包含区块链

· 区块链 区块链发展 技术发展趋势
度小满 百度 百度小贷

度小满回应上海百度小贷股权变更：独立运营后的正常安排

· 度小满 百度 百度小贷
王思聪 王思聪朋友圈 国民老公

想加王思聪微信朋友圈？男的要大咖，女的看长相

· 王思聪 王思聪朋友圈 国民老公
王思聪 王思聪评社交软件 社交软件 马桶MT

犀利！王思聪评社交软件：在座的3位都是垃圾

· 王思聪 王思聪评社交软件 社交软件
王健林 王健林作词万达之歌 万达之歌

王健林作词万达之歌充满年代感 网友：这歌考验唱功

· 王健林 王健林作词万达之歌 万达之歌
多闪 多闪遭微信屏蔽 抖音 短视频 微信

多闪遭微信屏蔽 网友调侃：今日黄历忌开市

· 多闪 多闪遭微信屏蔽 抖音
相亲网站 父亲网上为儿相亲 诈骗

父亲网上为儿相亲被骗6万多 抠脚大汉朋友圈伪装女大学生

· 相亲网站 父亲网上为儿相亲 诈骗
支付宝 北京监狱 支付宝存款

北京监狱开通支付宝存款服务：狱内支付、家属存款、现金存取

· 支付宝 北京监狱 支付宝存款
查看更多
﻿

编辑推荐

支付宝：今年起 每月20日都是支付宝会员日

[见闻]· 01月18日

大疆痛下反腐狠手：涉案百余人，预计损失超10亿元

[动态]· 01月18日

Twitter出现漏洞，公开Android用户的私人推文

[外闻]· 01月18日

5G时代来了 中兴联合广东联通打通全球第一个5G电话

[动态]· 01月18日

不法人员冒充马桶MT工作人员 官方：将追究其法律责任

[见闻]· 01月18日

雷军微博晒十年前旧照：我“好像没有什么变化”

[动态]· 01月18日

气囊隐患再现！特斯拉国内召回14123辆Model S

[动态]· 01月18日

字节跳动官网被微信屏蔽 或与包含诱导行为内容有关

[见闻]· 01月18日