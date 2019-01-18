大众集团子公司SEAT加入西班牙区块链联盟Alastria

“扫一扫”分享到微信
图片来源图虫：已授站长之家使用
今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 18 日消息：据tokenpost消息，大众集团的子公司、西班牙汽车制造商SEAT了西班牙多部门半公共区块链联盟Alastria。
据悉，Alastria成立于 2017 年，是一个基于区块链的受监管国家网络。这项倡议得到了西班牙银行、能源和电信公司以及其他部门的支持。成员包括BBVA、桑坦德银行、西班牙电信、雷普索尔和埃森哲等。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[见闻]· 01月18日
[动态]· 01月18日
[外闻]· 01月18日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督