大众集团子公司SEAT加入西班牙区块链联盟Alastria

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今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 18 日消息：据tokenpost消息，大众集团的子公司、西班牙汽车制造商SEAT了西班牙多部门半公共区块链联盟Alastria。



据悉，Alastria成立于 2017 年，是一个基于区块链的受监管国家网络。这项倡议得到了西班牙银行、能源和电信公司以及其他部门的支持。成员包括BBVA、桑坦德银行、西班牙电信、雷普索尔和埃森哲等。