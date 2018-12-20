浙江移动运用物联网、区块链技术监测校园饮水水质

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 20 日消息 据人民邮电报报道，日前，浙江移动联合浙江大学、钛比科技等合作伙伴，运用物联网和区块链技术，研发了一套校园直饮水的精准监测模式。工作人员可以收到更换滤芯的提醒，家长可以直接使用手机查看监测情况。



其中，区块链技术的应用，可以全程追溯、事后分析、统一报表，让直饮水数据具备安全性和不可篡改性，大大提升安全监管效率。