2018世界品牌500强发布；软银移动电信创日本最大IPO破发；乐融致新不再纳入乐视财报

日本最大IPO上市首日破发 软银移动电信跌幅超14%

昨日，软银集团旗下手机业务子公司移动电信部门正式登陆东京证券交易所。此次软银公司筹集了总计约 235 亿美元，成为日本有史以来最大规模的首次公开募股。

该新股开盘报 1463 日元(相当于 13 美元)，较其 1500 日元的IPO发行价低了2.5%，随后跌幅迅速扩大，在开盘短短十分钟之内跌幅超过10%。

截至收盘，软银公司股价较IPO发行价跌14.5%，报 1282 日元。

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2018 世界品牌 500 强发布：中国 38 个品牌入选

昨日，世界品牌实验室发布了“世界品牌 500 强”榜单。据悉，今年世界品牌 500 强排行榜入选国家共计 28 个。据榜单显示，亚马逊、谷歌、苹果排名前三。

从拥有品牌数量的国家来看，美国依然保持世界品牌数量第一，有 223 个品牌入选。法国和英国分别有 43 个和 42 个品牌上榜，分列二、三位;日本、中国、德国、瑞士和意大利是品牌大国的第二阵营，分别有 39 个、 38 个、 26 个、 21 个和 15 个品牌入选。

其中，中国入选的企业包括中国银行、国家电网、腾讯、华为、台积电、阿里巴巴等。

乐视网：不再将乐融致新纳入公司财务报表合并范围

昨日，乐视网发布公告称，不再将原控股子公司乐融致新电子科技(天津)有限公司纳入公司财务报表合并范围。

12 月 19 日，乐视网发布公告表示，乐视网持有乐融致新股权比例为36.4046%，乐视网提名当选乐融致新董事会成员总数的二分之一，故乐视网对乐融致新的经营方针和决策、投资计划、公司内部管理和规章建立不再具有主导作用，不再构成对乐融致新的实际控制。

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