区块链开发者成为美国增长最快新兴就业岗位

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今日块讯(ChinaZ.com) 12 月 14 日消息 据cointelegraph消息， 12 月 13 日，LinkedIn 发布了 2018 年美国新兴就业报告，报告显示区块链开发者成为美国增长最快的新兴就业岗位。



根据报告数据，区块链开发者岗位在过去 12 个月中增长了 33 倍，需求量最大的美国城市分别为旧金山、纽约和亚特兰大。LinkedIn指出，该岗位主要技能包括：区块链、以太坊、加密货币和Node.js。

此外，在今年美国最热门的新兴职位还包括人工智能专家和机器学习工程师，其中 15 个新兴职位中有 6 个与人工智能有关，年增长率为 12 倍。

据此前消息， 2016 年LinkedIn上发布了 645 个与区块链、比特币或加密货币有关的职位空缺。到 2017 年这一数字激增至约 1800 个职位空缺，而到了今年五月份则增长到了4500 个职位空缺。根据最新数据，LinkedIn搜索系统显示有 13816 条与区块链相关和 2479 条与加密货币相关的记录。