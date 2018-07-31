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2799 元起！荣耀 Note 10 AI 大屏手机正式发布：麒麟 970 +「吓人」CPU、GPU 双 Turbo

2018-07-31 15:50 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 31 日消息，今天下午，荣耀在北京举办新品发布会，正式发布了旗下新一代大屏手机 —— 荣耀 Note 10。

图片来自 荣耀官网

外观方面，荣耀 Note10 采用了正反 2.5D 玻璃设计，官方称温润如玉，手感极好，手机采用了流光玻璃机身，金属氧化物纳米镀层，提供幻影蓝和幻夜黑两种配色。

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图片来自 荣耀官网

配置方面，荣耀 Note 10 采用了 6.95 英寸 AMOLED 显示屏，搭载麒麟 970 处理器，最高配备 8GB 内存，后置 1600 万 + 2400 万 AI 双摄，前置 1300 万像素，电池容量为 5000mAh。

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图片来自 荣耀官网

而除了旗舰级配置，荣耀 Note 10 支持了此前发布的 GPU Turbo 外，还带来了又一项号称「吓人技术」的「CPU Turbo」技术，据官方介绍，荣耀 Note 10 搭载的 CPU Turbo 技术可激发 CPU 的极限性能。

图片来自 荣耀官网

价格方面，荣耀 Note 10 共有三种硬件规格，其中 6 + 64GB 版售价 2799 元，6 + 128GB 版售价 3199 元，8 + 128GB 售价 3599 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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