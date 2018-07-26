荣耀Note 10开启预约：6.95吋+麒麟970

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 26 日消息：感觉现在手机厂商已经不再变得神秘了，手机还未发布就基本上等同于发布了，官方开车最为致命。华为 7 月 31 日将要在北京发布的荣耀Note10 新机今天在华为商城开启预约了，并且公布了一张荣耀Note10 的图片。

图源：华为商城



从预约页面上看，目前有幻夜黑和幻影蓝两种配色，6GB+64GB和6GB+128GB两种内存配置可选，定金为 99 元。据官网的说明，申购成狗后将获得购买资格，并且会赠送荣耀手机一副以及Vmall定制小礼品一份。预约时间今天开始， 7 月 31 日 23 点 30 分结束， 8 月 1 日 0 点尾款支付。

目前荣耀Note10 已经在工信部正式入网，从给出的配置来看，荣耀Note10 正面采用了一块6. 95 英寸AMOLED屏幕，分辨率为2220*1080。一颗八核心主频为2.4GHz的处理器，应该就是麒麟970，搭配6GB/8GB运行内存+64GB/128GB/512GB机身存储，并且支持最高256GB内存扩展。内置一块4900mAh容量电池，运行Android 8. 1 系统。拍照方面，前置一颗 1300 万像素摄像头，后置 1600 万像素(彩色)+ 2400 万像素(黑白)双摄镜头。