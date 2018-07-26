因制作工艺问题，平价版 6.1 寸 LCD 屏新 iPhone 可能推迟上市

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 26 日消息，根据目前的消息，苹果将在今年秋季推出三款新 iPhone，分别是 5.8 英寸 OLED 屏的 iPhone X、6.5 英寸 OLED 屏的 iPhone X Plus 和一款平价版的 6.1 英寸 LCD 屏幕 iPhone。

图片来自：外媒 mugtama.com

其中令人期待的要属 LCD 屏幕的新 iPhone 了，因为它有着类似 iPhone X 的造型和强大的性能，但由于成本降低，配置降低，所以价格会比 iPhone X 便宜不少。

三款新 iPhone 的前面板谍照（图片来自 推特 @VenyaGeskin1）

而据外媒报道，分析师 Katy Huberty 在其发表的最新报告中称，由于 6.1 寸机型的 LCD 背光系统遇到工艺问题，因此相比其他采用 OLED 屏的 iPhone，这款中端机型将放在 10 月后才开始大批量出货。

这一问题郭明錤也曾经预测到，不过他当时只是说 LCD 6.1 英寸屏幕手机遭遇量产难题，但发布日期不会改变，也并没有说明具体的原因和推迟到什么时候。