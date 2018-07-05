iOS 12 beta 3 开发者预览版更新内容，苹果 iOS 12 beta 3 固件下载地址

苹果在昨天推送了 iOS 12 beta 3 开发者预览版系统，主要内容是修复 Bug 和提升系统性能。苹果的 iOS 12 系统除了带来新功能的变化外，尤其在对于老设备系统反应速度上提升备受好评。

iOS 12 beta 3 开发者预览版系统更新内容：

清除所有通知时新增了弹性动画；

现在可以滑动一次来清除提醒；

Apple Watch现在可以高亮显示Siri表盘中的更新内容；

重新设计iPad版的语音备忘录；

FaceTime效果选择器调整；

修复CarPlay配对出现的问题；

Watch应用现在可以显示Siri表盘中的第三方App内容；

新增 11 个动画应用贴纸动画。

iOS 12 beta 3 支持的设备：

iPhone：

iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：

12. 9 英寸iPad Pro第二代、12. 9 英寸iPad Pro第一代、10. 5 英寸iPad Pro、9. 7 英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad第六代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

iOS 12 beta 3 更新升级方法

安装描述文件通过 OTA 更新：使用 Safari 浏览器下载安装对应的描述文件后，直接通过系统更新下载安装更新即可；普通用户可以到苹果官网注册，安装公测版描述文件。

iTunes 升级：下载相应的固件，在桌面端打开最新版 iTunes，同时按下「Shift + 更新」，选取将要刷入的固件即可。

苹果 iOS 12 beta3 开发者预览版固件下载地址：

iPhone:

iPad:

iPod touch:





iOS 12 主要的新功能包括了电池使用界面的改善；iOS 的防沉迷机制——屏幕时间等等。预计 iOS 12 正式版将会随着今年秋季的新 iPhone 一起发布，目前测试版仍有不稳定现象，不建议普通用户尝鲜。