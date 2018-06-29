国行售价揭晓！OPPO Find X 国行发布会在哪看？Find X 直播地址网址

北京时间今天下午 14：30，在继在巴黎卢浮宫举行全球发布会之后，OPPO 将在北京正式发布「未来旗舰」OPPO Find X 国行版，届时 Find X 国行版的售价就将正式揭晓。

OPPO Find X 最大的亮点是采用了弹出式设计，使用了没有「刘海」的 6.4 英寸柔性曲面屏，官方称之为「曲面全景屏」，屏占比高达 93.8%，这也是目前史上屏占比最高的智能手机。Find X 搭载了类似苹果 Face ID 的 O Face 技术，该技术用于解锁，手机前后均没有配备指纹解锁功能。

配置方面，OPPO Find X 使用了目前最强的硬件组合，搭载了高通骁龙 845 芯片、8GB 运行内存、256GB 存储空间、后置 1600 万像素 + 2000 万像素双摄组合，前置镜头 2500 万像素、电池容量为 3730 毫安时，支持 VOOC 闪充，以及 USB Type-C 接口，并提供波尔多红和冰珀蓝两种配色。

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