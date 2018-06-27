“扫一扫”分享到微信

数码日爆

宝可梦探险寻宝下载地址_任天堂宝可梦寻宝玩法介绍

2018-06-27 16:39 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 27 日消息：任天堂今天正式推出了《宝可梦探险寻宝》手机版，目前安卓和iOS平台已经可以下载体验，这款游戏之前在任天堂NS上大受欢迎。值得一提的是目前这款游戏支持中文简体，采用免费下载道具付费的方式。有兴趣的可以体验下了。

QQ截图20180627163403.png

■您熟悉的宝可梦们变成方块造型了！？出发到全是方块形状的小岛「方可乐岛」探险去吧！

冒险的舞台是方块形状世界里的小岛「方可乐岛」。

身为主角的您要找出沉睡在方可乐岛上的超棒的宝物。

与方块造型的宝可梦们并肩探险，一起把宝物找出来吧！

您熟悉的『精灵宝可梦 红/绿』的宝可梦们将会登场。

■点触屏幕战斗！用简单的操作就能享受欢乐的战斗乐趣！

想在危险四伏的方可乐岛探险，必须借助宝可梦们的力量。

当野生的宝可梦出现的时候，与您的夥伴宝可梦们一拥而上，把敌方宝可梦们通通打倒，向前进吧！

■让宝可梦们成为伙伴，组出专属于自己的探险小队吧！

只要使用探险途中获得的物品，便可以让宝可梦成为自己的伙伴，或是让宝可梦的力量增强。

让伙伴的数量增加，组出自己专属的探险小队，往方可乐岛深处前进吧。

■用可爱的「装饰物品」装饰自己的冒险基地吧！

基地是您冒险时的根据地，您可以用「装饰物品」尽情地将基地装饰成您喜欢的模样。

此外，「装饰物品」还能增加您在小岛上探险的效率。

下载地址：

本地下载：点击进入

苹果应用商店：点击进入

谷歌Play商店：点击进入


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

宝可梦探险寻宝简体中文安卓版下载地址 27日开放下载

宝可梦探险寻宝简体中文安卓版下载地址 27日开放下载

侧目！今日头条发起“寻找革命烈士后人”公益项目

侧目！今日头条发起“寻找革命烈士后人”公益项目

无赖！苹果X遗落出租车遭司机索酬3千 称收1千自己太亏了

无赖！苹果X遗落出租车遭司机索酬3千 称收1千自己太亏了

盖茨捐赠400万美元用于研究让蚊子间互相残杀 网友：功德无量

盖茨捐赠400万美元用于研究让蚊子间互相残杀 网友：功德无量

相关热点

华为将于明年 6 月推出 5G 麒麟芯片，9 月推出 5G 手机

· 华为 华为5G手机 5G麒麟芯片

三星Galaxy Tab S4平板电脑通过FCC认证

· 三星平板电脑 安卓平板 平板电脑

vivo 发布 TOF 3D 超感应技术：首个支持微信人脸识别支付

· vivo 3D超感应技术 微信人脸识别支付

华为P20系列开启EMUI 8.1 GPU Turbo技术系统内测

· 华为P20 EMUI EMUI8.1

侧目！今日头条发起“寻找革命烈士后人”公益项目

· 今日头条 公益项目

无赖！苹果X遗落出租车遭司机索酬3千 称收1千自己太亏了

· 苹果X遗落出租车 iPhoneX 苹果手机

盖茨捐赠400万美元用于研究让蚊子间互相残杀 网友：功德无量

· 比尔盖茨 世界首富

兰州拉面官方认证服务平台上线 微信扫码即可知真伪

· 兰州拉面官方认证服务平台上线 兰州拉面 微信扫码

扎克伯格狂秀爱犬 “拖把”狗脸书粉丝将近300万

· 扎克伯格狂秀爱犬 扎克伯格 脸书

“二更食堂”公众号永久关停， 解散13人运营团队

· 二更食堂永久关闭 二更食堂团队解散

大妈摔手机事件后续：捡手机大妈被人肉 同名男教师无辜躺枪

· 大妈摔手机事件后续 捡手机大妈被人肉 iPhone

刷步器被炒热月销量过万 网友：刷了榜首，也抹不去肉身上的赘肉

· 刷步器被炒热月销量过万 刷步器 计步器

腾讯发布微积分游戏《微积历险记》 网友：玩不起 打扰了

· 微积分游戏 微积历险记 腾讯
查看更多
﻿

编辑推荐

阿里巴巴汇聚顶尖学者 帮助缓解人类与科技之间紧张关系

[动态]· 06月27日

苹果联合创始人：区块链炒作类似当年互联网泡沫

[区块链]· 06月27日

迅雷X正式发布！界面简约 专注下载

[动态]· 06月27日

诺基亚与腾讯签署战略合作框架协议 建设5G联合实验室

[动态]· 06月27日

联合出击！一加 6 复仇者联盟定制版图赏

[数码]· 06月27日

华为将于明年 6 月推出 5G 麒麟芯片，9 月推出 5G 手机

[数码日爆]· 06月27日

高盛分析师预计特斯拉二季度交付2.2万辆Model 3

[动态]· 06月27日

百度宣布和福特中国签署战略合作意向书

[动态]· 06月27日