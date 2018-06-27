宝可梦探险寻宝下载地址_任天堂宝可梦寻宝玩法介绍

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 27 日消息：任天堂今天正式推出了《宝可梦探险寻宝》手机版，目前安卓和iOS平台已经可以下载体验，这款游戏之前在任天堂NS上大受欢迎。值得一提的是目前这款游戏支持中文简体，采用免费下载道具付费的方式。有兴趣的可以体验下了。

■您熟悉的宝可梦们变成方块造型了！？出发到全是方块形状的小岛「方可乐岛」探险去吧！

冒险的舞台是方块形状世界里的小岛「方可乐岛」。

身为主角的您要找出沉睡在方可乐岛上的超棒的宝物。

与方块造型的宝可梦们并肩探险，一起把宝物找出来吧！

您熟悉的『精灵宝可梦 红/绿』的宝可梦们将会登场。

■点触屏幕战斗！用简单的操作就能享受欢乐的战斗乐趣！

想在危险四伏的方可乐岛探险，必须借助宝可梦们的力量。

当野生的宝可梦出现的时候，与您的夥伴宝可梦们一拥而上，把敌方宝可梦们通通打倒，向前进吧！

■让宝可梦们成为伙伴，组出专属于自己的探险小队吧！

只要使用探险途中获得的物品，便可以让宝可梦成为自己的伙伴，或是让宝可梦的力量增强。

让伙伴的数量增加，组出自己专属的探险小队，往方可乐岛深处前进吧。

■用可爱的「装饰物品」装饰自己的冒险基地吧！

基地是您冒险时的根据地，您可以用「装饰物品」尽情地将基地装饰成您喜欢的模样。

此外，「装饰物品」还能增加您在小岛上探险的效率。