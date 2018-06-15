“扫一扫”分享到微信

数码日爆

一加手机6销量公布：22天达成100万台

2018-06-15 10:44 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 15 日消息：从开售到现在，一加 6 用了 22 天全球销量就已经突破 100 万台了，今天一加手机官方微博公布了这一消息，另外微博还表示将于 6 月 18 日 0 点一加手机 6 全系列开放购买，此前已经有不少配色开放购买，现在产能已经上来了吧。

s_086984b6a47e4f8da7eba5cd59397934.jpg

配置方面，一加 6 搭载骁龙 845 处理器，这颗芯片是目前高通最高端的了，全系标配LPDDR4X内存和UFS 2. 1 内存。正面一块6. 28 英寸分辨率为2280* 1080 分辨率的显示屏，屏幕纵横比例为19：9。前置 1600 万像素摄像头，支持AI人像美拍，另外还支持自拍背景虚化。后置 2000 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，光圈达到了F/1.7，进光量更大，拍照更清晰。其他方面，一加 6 内置3300mah容量电池，并且支持Dash闪充技术。

售价上，一加6 6GB+64GB版售价 3199 元(亮瓷黑)，8GB+128GB版售价 3599 元(全配色)，8GB+256GB版售价 3999 元(墨岩黑)，漫威复仇者联盟限量版(8GB+256GB)售价 4199 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

vivo NEX配置怎么样？vivo NEX有NFC功能吗？

vivo NEX配置怎么样？vivo NEX有NFC功能吗？

一加6图赏:手感和性能俱佳的Android旗舰

一加6图赏:手感和性能俱佳的Android旗舰

售价3199元起 全速旗舰一加手机6正式发布

售价3199元起 全速旗舰一加手机6正式发布

一加6海外率先发布：骁龙845+8GB内存 529美元起

一加6海外率先发布：骁龙845+8GB内存 529美元起

相关热点

开启「寻美之夜」！美图 T9 x 颐和园新品发布会 6 月 27 日举行

· 美图T9 美图T9发布会 美图T9预售

黄章亲自爆料：魅族16将搭载骁龙845 没有刘海屏

· 魅族16 魅族16配置 魅族16怎么样

苹果 iPhone 3GS 韩国「复活」！最强「功能机」仅售人民币 260 元

· iPhone3GS 苹果 iPhone

安兔兔发布2018年5月份手机性价比报告

· 安兔兔 安兔兔手机报告 安兔兔跑分

图文排版工具秀米崩了，一波新媒体小编集体泪奔

· 图文排版 秀米 新媒体

疑似微博低调上线爱动小视频：只能用微博账号登陆

· 微博 爱动小视频

黑客：不是B站员工，决定无条件删除A站泄露数据库

· B站 A站数据泄漏 A站

女子起诉NASA只因为一撮土？担心所持月球尘土被没收

· 女子起诉NASA NASA 月球

拼多多商家维权怎么回事？称拼多多非法冻结钱款

· 拼多多商家维权 拼多多

刘强东携章泽天在牛津演讲：我永远不知道怎么去成功

· 刘强东 章泽天 奶茶妹妹
查看更多
﻿

编辑推荐

戴威被曝直接统管ofo全球业务 或入局电动滑板车业务

[动态]· 06月15日

一加手机6销量公布：22天达成100万台

[数码日爆]· 06月15日

开启「寻美之夜」！美图 T9 x 颐和园发布会 6 月 27 日举行

[数码日爆]· 06月15日

卖一台手机就被罚10元的小米终于解禁了！

[动态]· 06月15日

国际化又进一城，滴滴宣布快车服务落地墨尔本

[动态]· 06月15日

iPhone 3GS 「复活」！最强「功能机」仅售人民币 260 元

[数码日爆]· 06月15日

黄章亲自爆料：魅族16将搭载骁龙845 没有刘海屏

[数码日爆]· 06月15日

AT&T完成850亿美元收购时代华纳 或引发并购潮

[动态]· 06月15日