一加手机6销量公布：22天达成100万台

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 15 日消息：从开售到现在，一加 6 用了 22 天全球销量就已经突破 100 万台了，今天一加手机官方微博公布了这一消息，另外微博还表示将于 6 月 18 日 0 点一加手机 6 全系列开放购买，此前已经有不少配色开放购买，现在产能已经上来了吧。

配置方面，一加 6 搭载骁龙 845 处理器，这颗芯片是目前高通最高端的了，全系标配LPDDR4X内存和UFS 2. 1 内存。正面一块6. 28 英寸分辨率为2280* 1080 分辨率的显示屏，屏幕纵横比例为19：9。前置 1600 万像素摄像头，支持AI人像美拍，另外还支持自拍背景虚化。后置 2000 万像素+ 1600 万像素双摄镜头，光圈达到了F/1.7，进光量更大，拍照更清晰。其他方面，一加 6 内置3300mah容量电池，并且支持Dash闪充技术。

售价上，一加6 6GB+64GB版售价 3199 元(亮瓷黑)，8GB+128GB版售价 3599 元(全配色)，8GB+256GB版售价 3999 元(墨岩黑)，漫威复仇者联盟限量版(8GB+256GB)售价 4199 元。