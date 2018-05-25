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5888 元！HTC 全新旗舰新机 U12+ 国行售价揭晓

2018-05-25 17:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 5 月 25 日消息，日前在海外率先亮相的 HTC U12+ 今天公布了国行版售价——5888 元。这个价格也维持了 HTC 的一贯作风。HTC 12+ 拥有陶瓷黑、烈焰红和透视蓝三种配置，目前只有 6GB RAM + 128GB 一个存储规格。

HTC U12+ 采用了 3D 水漾玻璃机身，延续了上一代 HTC U11+ 半透明设计风格（透视蓝配色）。边框部分仍然支持 Edge Sense 边框触控，可通过握持、握压、双击边框等实现拍摄照片、启动应用、放大照片等不同操作，快速完成任务启动。

配置方面，HTC U12+ 采用了 6.0 英寸 QHD+（1440×2880）分辨率 Super LCD 显示屏，支持 DCI-P3 宽色域。搭载高通骁龙 845 处理器电池容量为 3500mAh。

拍照方面，HTC U12+ 后置 1200 万+1600 万像素双摄像头，支持全相位自动对焦+激光对焦，支持 2 倍光学变焦和 10 倍数码变焦。前置 800 万 + 800 万像素双摄像头，支持美颜、面部识别。


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