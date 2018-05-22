王峰十问罗永浩说了什么？王峰十问罗永浩全文完整版记录

昨天（ 5 月 21 日）晚间，锤子科技 CEO 罗永浩在与蓝港互动创始人、火星财经发起人王峰的「王峰十问」对话中表示，锤子科技一定会做区块链手机，详情还不方便说。

在十个问题的对答中，罗永浩谈到了锤子科技目前的财务状况，自己与合伙人、员工、合作伙伴、媒体、家庭的关系处理，并对 TNT 面临的质疑进行了回应，同时还谈到了锤子科技未来的发展方向。这也是罗永浩在 5 月 15 日的鸟巢发布会后首次公开露面发声。以下是王峰十问罗永浩全文：

王峰十问罗永浩全文：

王峰：每逢锤子发布会结束，大家都会很关心锤子的融资情况。现在锤子还会经常处在资金紧张的状态吗？

罗永浩：目前还好，已经不亏损了，我们不用融资也能走下去。但是为了研发投入和尝试做一些不一样的东西，我们的资金还是挺紧的。

王峰：你跟媒体说过，你曾在 1 个月见了 50 多个投资人，但他们绝大多数并不能听明白你讲的事情。为什么市场号召力如此强大的罗永浩，没有得到更多主流VC的青睐？

罗永浩：我们做的不是风口上的项目，如果不考虑远大的计算平台理想（其实这个他们听不太懂，但这很正常），那看到的只有一片红海，所以多数机构都不想投是正常的，合乎投资逻辑的。

另外，很多成功的主流机构吹嘘自己很少错过重要项目，其实他们为了维持这种名声，也经常是到了谁都能看懂的后期阶段，求爷爷告奶奶硬塞进去一些钱，然后再吹这个牛的。

王峰：你是如何协调投资人需求和企业长远发展需求之间的矛盾的？

罗永浩：我们的投资者，有些是看好我们的长远前途，并对此有充分的准备，这种比较简单。

还有些是因为投资周期的关系，需要在一定的时间内退出的，这种我们会尽量想办法帮助需要退出的投资者退出。

有时候，一些新投资者希望前面的股东退出，这时候就比较好处理，否则还是挺麻烦的。这样的时候，就只能坦诚沟通，争取相互理解了。

王峰：马云创业时有“十八罗汉”，马化腾创业时有“腾讯五虎将”，在锤子团队中，有人是你过去一路走过来的拍档吗？

罗永浩：早期的时候完全没有，因为我跨界跨得有点狠，原来的朋友基本都是文化圈子的人，像作家、编辑、记者、出版家这种，还有就是英语培训业的前同事，所以起步的时候大部分是一些岁数差很多的小兄弟。那个时候比较惨的就是，压力再大的时候，也不敢跟他们说，怕吓到他们，怕他们知道有些事情我也搞不定，罩不住。

熬到现在好多了，吴德周、彭锦洲、苗颖、成红霞这些合伙人陆续加盟后，公司现在有什么大事，我可以很有底气地和他们沟通，听取他们的意见，不用硬着头皮假装自己什么都能搞定了。

唐岩以前跟我说，如果你的公司里，所有的人都是乖乖听你的，没有任何人敢提反对意见，你也没有任何担心走掉了就会很麻烦的人，公司就多半会出问题。所以头几年我一直是很焦虑的，现在这方面好多了。

我找的合伙人，都是某个方面远胜于我的，我请他们来，就是因为那一块儿我搞不定。所以就交给他们就好了。他们知道那块儿的责任完全在自己身上，这是最好的动力。

王峰： 5 月 15 日的发布会也引来了最大的槽点，我罗列了主要槽点：第一，价格太贵；第二，长得太像Surface Hub；第三，我们真的需要一个工作站吗？第四，用语音操作PC，可能会把办公室变成菜市场。以上槽点，你有什么要回应的吗？

罗永浩：首先，TNT 的核心，不是那块一万块的屏幕，而是革命性的操作系统。我们的屏价格贵不贵，根本就不是问题所在。因为除了我们自己做的不惜工本的那个坚果工作站版本，还有我们的合作商即将推出的从 500 元到 5000 元的全系列产品。所以不管你的预算是多少，总有一款适合你。

第二，长得像 Surface Studio 确实很遗憾，坚果工作站是六个月弄出来的第一代 TNT 概念机，这个周期实在太短了，所以我们就找了一个做过类似底座转轴方案的供应商，用最快的时间赶出来了一个。后续迭代的产品的样子，会非常不一样。

第三，大家都用马车的时候，全世界只有几个造汽车的疯子觉得人民需要汽车，就像大家都用键盘的时候，全世界都觉得鼠标是玩具，“不是干正事儿的”。

如果严重地改变交互方式，工作效率的提升只有百分之三十、四十，那就什么也改变不了。如果工作效率真的提高百分之三百到五百，那就不是改良，而是革命。革命来临的时候，怀抱着腐朽的键鼠嘲笑语音操控的傻x们，会被扔进历史的垃圾堆里去。整个人类的工具进化史，就是一部直觉战胜非直觉，低学习成本战胜高学习成本，便利战胜非便利的历史。除非直觉、低学习成本、便利的工具和方法在工作效率上有严重的折扣，否则结果是没有悬念的。

这么说吧，百分之三百到五百的效率提升，足以让每个人都戴上耳麦，足以让每个员工把工作拿回家做，足以让每个老板都给工位加上隔断......没做过老板限制了他们的想象力不奇怪，但他们至少应该做过员工。

第四，发布会后，这么多人不是在讨论这套系统能否提高百分之几百的效率，而是在讨论办公室会不会因此成为吵闹的菜市场……这大致相当于汽车发明出来之后，脑子里只有马车和马粪的人，讨论汽车发动机会不会太吵，抱怨汽车还要费油，提醒马粪其实是有其他用途的，“马身上全是宝”。

王峰：是不是整个智能手机领域都遇到创新的瓶颈了吗？你想过做区块链手机吗？

罗永浩：我们这次在软件上的创新突破是爆炸性的，我在手机里不是做了一两个创新的软件或特性，而是索性做了一个革命性的桌面级系统，回头你只要买一个几百块或几千块的专用触控屏，就可以得到一个工作效率远胜 PC/Mac 的强大电脑。

智能手机是一个烂熟的行业，肯定是遇到创新瓶颈了，但那些大厂商也没那么在乎，反正他们也不是靠创新成功的。

至于区块链手机，一定会做，详情还不方便说。做锤子科技的初期，我跟着朋友起哄稀里糊涂投了点钱，然后接着忙我的工作，再然后就发现那一百多万变成三千多万了。我不喜欢投机生意，所以不会花精力去炒币，国家相关的政策正式出台之前，也不会考虑做 ICO。但区块链技术能改变世界，我是坚信不疑的，所以区块链技术的可能应用，我们一直在积极研究和学习。

王峰：关于设计能力。去年，你在坚果Pro发布会上说，M1 是锤子科技工业设计史上的耻辱。当时为什么这么讲？然而我了解到，作为“锤子工业设计耻辱”的M1，是锤子产品里卖得很不错的，为什么在你看来工业设计严重不及格的M1，市场和消费者反而给了非常大的认可？预判与市场反应相悖？

罗永浩：先补充回答一下之前有位朋友关于 300% 效率提升的问题。300% 的效率提升，我们在很多场景下实测过,有 AB 比较，再怎么熟练的技术工，也不能跟自动化生产相比较，其实单是以我们那个演示视频，就应该知道，像自动生成 PPT，这种效率提升是远远超过百分之一千、两千的。

关于王峰这个问题，M1/M1L 谈不上多成功，卖了几十万部而已。它上市时的媒体评价和消费者接受度还是不错的（在互联网销售为主的产品上，这两者常常是一件事，线下销售的话，情况会复杂一些），但也不能算是多么成功的产品。

一般说来，科技媒体的判断逻辑是比较务实和简单的，你把材料堆足，各项均衡一些，再加上没有什么特别大的硬伤，大家就都说你做得好，很多非常平庸的产品，也能得到他们普遍的好评，就是这个原因。

我们早期不被他们认可，主要原因是那时候研发和生产实力不足，所以产品总有一些毛病和槽点，当然这完全怪我们自己。而我们投入心血做的那些创新和差异化的用户体验，以及设计上的成就（这些都是我真诚地吹牛x的基石），虽然获得了很多国际金奖银奖的认可，并赖以转化了一批非常死忠的支持者，而且这个产品方向在文青群体中其实受众也并不小，但这些对多数科技媒体来说，是难于理解和莫名其妙的。

在我没有用高调的方式激发他们的反感时，他们中的很多人，即便是用客观冷静甚至是友好地分析我们的产品时，也会觉得那些设计和创新是无关紧要的。本质上，我们和这些科技媒体之间的冲突（无论是性格上的还是观念上的还是动手掐架式的），是来自两个截然不同的世界，本该完美错过的两种人类之间的小概率意外相逢导致的尴尬。

你可以想象一下，如果我们是做实木、陶瓷物件，或某种类型的小资产阶级印刷品的创业公司，即便我性格再张扬两倍，即便我们刚起步的时候受限于各种条件和经验，产品有各种各样的小毛病，只要设计极端漂亮、创意异常新颖，也不会被各种产品评论家们骂成这个样子。

关于这个“耻辱”的理解，也是被讹传很广的。我说 M1/M1L 是我锤设计上的耻辱，是因为研发过程中出现的各种问题，使得它的正面到最后被迫修改得越来越像 iPhone 了。作为一个屡获殊荣的工业设计驱动型公司，做了一个正面酷似 iPhone 的手机，这对我们是一个耻辱。但这并不是说它难看，其实 M1/M1L 挺好看的，比同时期的多数手机都好看。