安兔兔发布2018年4月手机好评榜TOP10

站长之家(ChinaZ.com) 5 月 11 日消息：今年四月份和三月份也发布了不少款手机，不过在近日安兔兔发布的 2018 年 4 月手机好评榜上依旧是发布很早的机型了，安卓阵营魅族Pro 6 Plus独领风骚两个月，小米mix2 也以94%的好评率并列第一。而iOS阵营仍然是老iPhone为主，苹果新旗舰iPhoneX甚至由于数据未达标无法上榜。

具体报告一起来看看吧：

注：机型 5 星（注：最高为 5 星）好评数占比越多，好评率越高；数据来源安兔兔评测；数据收集时间是 2018 年 4 月 1 日至 4 月 30 日；国内市场

按照惯例，我们梳理了两份榜单：Android和iOS榜，选取当下官方在售机型，依据用户好评率依次排序。

就 4 月安兔兔Android手机好评榜TOP10 机型来说，魅族PRO 6 Plus和小米MIX2 好评率均达到了94%，并列第一；三星Galaxy S8+和Galaxy S8 以92%的好评率，位居其后。

需要补充的是，一加手机 5 的好评榜高达95%。但是，由于官网以及京东官方旗舰店双双售罄，所以本期无缘榜单。

另外，三星Galaxy S9+、小米MIX 2S等新机，统计数据未达标，本期同样无法上榜。

4 月安兔兔iOS手机好评榜，iPhone 6s Plus和iPhone SE，好评榜均高达98%，是本期榜单好评率最高的机型。

至于iPhone 6s、iPhone 7、iPhone 6、iPhone8 以及iPhone 7 Plus，好评率则都是97%。从用户的反馈来看，它们打成了平手。

iPhone 8 Plus则略低一些，好评率为96%。

需要指出的是，本期iPhone X的统计数据未达标，无法上榜，所以图表中做了特别标注，92%的好评率了解一下即可。

原报告地址：http://www.antutu.com/doc/114519.htm