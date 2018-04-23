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数码日爆

华为Mate 10/10 Pro开启EMUI8.0内测：加入电信VoLTE

2018-04-23 10:45 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 4 月 23 日消息：在很多机型得到升级之后，华为Mate10 和Mate 10 Pro终于也迎来了基于Android 8. 0 的EMUI 8. 0 系统的内测了，不过两个机型仅开放总共 400 个名额，相信在不久后便会公测了。

QQ截图20180423104654.png

此次内测的机型有Mate10 全网通版ALP-AL00、Mate10 移动定制全网通版ALP-TL00、Mate 10 Pro全网通版BLA-AL00(含保时捷设计版)、Mate 10 Pro移动定制全网通版BLA-TL00，内测需要申请，通过后就可以收到系统更新。

这次内测最大的亮点就是加入了对电信VoLTE的支持了，对于电信用户来说也是一大福利了。此前有报道称目前江苏、广东、福建、四川、湖南、安徽、浙江、湖北、云南、上海十个省市已经开通电信VoLTE，未来还将开放更多地区。

按照惯例，在经过一段时间内测之后就会开放公测，之后便会向普通用户推送正式版更新了。

申请内测地址：http://club.huawei.com/thread-15729786-1-1.html

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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