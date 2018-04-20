苹果 2018 年「廉价版」iPhone X 或不再使用 In Cell 全贴合屏幕

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 20 日消息，传闻苹果计划在今年推出三款全面屏 iPhone，其中两部采用 OLED 屏幕的产品主打高端市场，而另一款「廉价版」则采用 LCD 屏幕。

日前有媒体报道，来自供应链的消息指，6.1 英寸「廉价版」iPhone X 可能不再使用 In-Cell 或 On-Cell 贴合的屏幕，而使用外挂式触控面板（即非全贴合），原因是 6.1 英寸的 LCD 屏幕像素太多，In-Cell 和 On-Cell 技术未必能满足要求。

苹果可能会以改用外挂式屏幕面板技术制造，但还不知道是以 OGS、GFF 或是传统的 GG 技术制造。苹果曾在一些产品采用外挂式设计的屏幕，例如 iPad Pro 就采用了 GFF 外挂屏幕技术制造，苹果可从 iPad Pro 迁移 GFF 外挂屏幕技术到 iPhone。

从 iPhone 5 开始，苹果为了使得机身可以变薄，iPhone 采用了 In-Cell 技术将屏幕和触控面板合二为一。On-Cell 并不是直接合二为一，触控和显示部分还是独立的，但是把触控面板嵌入到显示屏中，虽然没有 In-Cell 那么薄，但显示效果是一致的。