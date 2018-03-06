售价 999 元！小米生态链石头科技发布小瓦扫地机器人青春版

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 6 日消息，今天小米生态链企业石头科技推出了千元档位的智能扫地机器人——小瓦扫地机器人青春版。小瓦扫地机器人青春版目前已正式上线小米众筹，售价 999 元。

小瓦扫地机器人青春版是小米推出的第三款扫地机器人，该款产品针对中小户型推出，也是售价最低的一款。小瓦扫地机器人青春版采用了大风量无刷风机，最大风压约为 1600Pa，同时配合其立体龙卷风清扫系统，能够快速有效吸走附着在地面或地毯上的灰尘。

小瓦扫地机器人青春版还采用了流线型风道设计，内壁迎风侧三段弧面设计，平滑引导气流，带来高静压低噪音，清扫更安静。值得一提的是，小瓦扫地机器人青春版采用了石头科技研发的自适应算法，可以应对各种家居环境。根据机身 10 项传感器的数据，综合判断障碍物大致形状。另外小瓦扫地机器人青春版还拥有自适应面积判定算法，根据房间大小模糊判定清扫时间。

小瓦扫地机器人青春版配备了 640ml 超大尘盒容量，满足普通家庭一周的垃圾盛放需求，其内置了 2600mAh 锂电池，比较轻松地满足中小户型的单次清扫任务。

石头科技还表示小瓦扫地机器人青春版的越障能力最高达到了 2cm，消费者可以使用米家 APP 来操纵这款扫地机器人，可随时远程启动清扫，并实时查看扫地机器人的工作状态。