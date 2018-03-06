iOS11.3 beta4最新测试版发布，苹果iOS11.3beta4固件下载大全及升级更新攻略

今天凌晨，苹果惯例推送了iOS11. 3 开发者预览版beta 4、macOS High Sierra 10.13.4 和tvOS 11. 3 的beta4 开发者测试版系统更新。

iOS11.3 beta4 最新测试版发布，修复Bug提升稳定性；iOS 11. 3 正式版什么时候出？

本次的iOS 11.3 beta4 更新主要是修复Bug为主，提升了系统的稳定性。苹果在最新的iOS 11.3 beta4 有一大变化 ，就是将图书应用的名字改回了iBooks，另外之前新增的AirPlay2 也被移除了。

iOS 11. 3 中最大的改变在于允许老款iPhone手动关闭降频功能，提升老设备的性能。而对于果粉关心的，iOS 11. 3 正式版什么时候出，有分析预测大约会在三月中旬或者三月底正式发布。对于公测版用户或者开发人员，目前已经可以通过OTA方式升级到iOS 11.3 bete4 版本了。

苹果iOS 11.3 beta4 开发者预览版固件下载地址大全

对于本次更新，符合条件的iPhone、iPad、iPod touch用户，可直接在设置中检查获取此次OTA更新。以下是iOS 11.3 beta4 开发者预览版的固件下载，需要的用户可下载使用。

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Pro 12. 9 英寸 (1st generation)

iPad 9. 7 英寸 (2017)

iPad Air 2

iPad mini 4

iPod touch 6

哪些设备可以升级

iOS11 兼容设备包括：

iPhone：

iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 5s。

iPad：

12. 9 英寸iPad Pro第二代、12. 9 英寸iPad Pro第一代、10. 5 英寸iPad Pro、9. 7 英寸iPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad第五代、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2。

iPod：

iPod Touch第六代。

iOS11.3beta4 怎么升级 iOS11.3beta4 更新升级攻略

iTunes升级：下载固件，在桌面端打开最新版iTunes，同时按下「Shift+更新」，选取将要刷入的固件，下面的动作交给苹果就好了。