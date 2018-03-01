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苹果包揽前三！《消费者报告》评最佳智能手机相机：iPhone X 登顶

2018-03-01 11:29 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3 月 1 日消息，美国消费品测评类杂志《消费者报告》日前对其「最佳智能手机相机」列表进行了更新，iPhone X 和 iPhone 8 Plus 被评为目前最好的智能手机相机。

《消费者报告》指出，其测试的所有 10 款手机在静止图像质量测试中都表现得很出色。该测试旨在「评估分辨率、动态范围、色彩精度和视觉噪声」。结果是苹果全系 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 包揽了冠亚季军。

作为智能手机行业的领头羊，苹果一直在努力提升手机的拍照效果，在手机拍照领域成为统治者也是他们的主要战略之一。苹果公司在发布新产品的时候一定会重点讲述设备的拍照技术，在进行营销的时候也是如此，例如他们此前发布的由陈可辛导演的《三分钟》就全程使用了 iPhone X 拍摄。

以下是《消费者报告》「最佳智能手机相机」完整列表：

  1. Apple iPhone X

  2. Apple iPhone 8

  3. Apple iPhone 8 Plus

  4. Samsung Galaxy S8+

  5. Apple iPhone 7

  6.  Apple iPhone 6s Plus

  7. Samsung Galaxy S8

  8.  Samsung Galaxy Note8

  9.  Apple iPhone 7 Plus

  10. Samsung Galaxy S8 Active

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