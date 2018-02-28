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红米Note 5国内三月份发布：首发骁龙636处理器

2018-02-28 15:14 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2 月 28 日消息：春节前小米在印度正式发布了红米Note5 和红米Note 5Pro两款新机，并且在MWC2018 展会中展出。今天，红米Note 5Pro还获得了知名科技媒体Android Headlines的Best of MWC2018 奖章。

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据小米手机产品总监臧智渊透露，红米Note5 将于今年三月份在国内发布，国内发布的红米Note5 和印度发布的并不一样，有媒体推测国内版应该就是印度发布的红米Note 5Pro升级版。

外观方面，红米Note 5Pro采用了全金属机身，一块5. 99 英寸18： 9 显示屏，分辨率也是常用的2160*1080，背部有竖排双摄镜头，后置指纹识别。配置方面，红米Note 5Pro搭载了高通骁龙 636 处理器，4GB/6GB运行内存+64GB机身存储。前置 2000 万像素摄像头，后置 1200 万像素+ 500 万像素双摄镜头，电池容量为4000mAh。

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国内发布的红米Note5 在配置方面应该会有所升级，价格应该在两千元以下。

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