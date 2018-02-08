vivo首款屏下指纹识别手机X20 Plus京东开卖：3598元

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 8 日消息：此前vivo在CES2018 展会上发布的第一款屏下指纹手机vivo X20 Plus屏幕指纹版在京东商城现货开卖，售价为 3598 元，不过现在可以领优惠券以及赠送智能手环，所以实际上价格要低一点。

vivo X20 Plus屏幕指纹版最大亮点就是采用了屏下指纹识别技术了，这也是全面屏手机最好的解决方案了。据悉，其原理是利用光电反射技术，专门适配OLED屏幕的RGB Pixel发出光线，穿透0.68mm厚度的玻璃盖板达到手指。因手指的不同纹路导致反射光线不同，这些反射光线再穿透屏幕达到指纹Sensor，从而实现指纹识别。

配置方面，vivo X20 Plus屏幕指纹版与高配版vivo X20 Plus一致，采用了一块6. 43 英寸全面屏，分辨率为2160*1080。搭载高通骁龙 660 处理器，4GB运行内存+128GB机身存储。前置 2400 万像素摄像头，后置双 2400 万摄像头，内置电池容量为3905mAh。

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