2017年第四季度全球手机出货量：苹果超越三星重登第一

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 2 日消息：2 月 1 日，全球知名市场研究机构IDC发布了最新手机市场报告。出货量前五名分别是苹果、三星、华为、小米以及OPPO，在 2016 年第四季度之后出货量开始下滑并且输给三星后的苹果，终于在去年第四季度又夺得第一。

根据IDC给出的报告， 2017 年第四季度全球智能手机出货量为4. 035 亿部，相比 2016 年的4. 370 亿部下降了6.3%，很大一部分原因是因为消费者并不急于升级新一代高价位旗舰手机。去年第四季度中国和美国等市场都出现了下滑。

第四季度苹果iPhone的销量达到了 7730 万台，重新回到智能手机市场的第一位，主要原因是苹果在去年发布的iPhone8、iPhone8 Plus以及iPhoneX三款新机。苹果 2017 年全年销量为2. 158 亿部，相比 2016 年增长了0.2%。三星虽然在第四季度输给了苹果，但是出货量依然达到了 7410 万台，今年三星将发布S9 和S9+新品，很有可能重新获得新老客户的喜欢。

华为 2017 年第四季度的出货量为 4100 万台，相比于 2016 年第四季度下降了9.7%，排在苹果和三星之后。紧随其后的是小米， 2017 年第四季度出货量为 2810 万台，与 2016 年同期相比增长了96.9%，不过与 2017 年第三季度相比有所下滑，小米除了在中国销售外，也把目标更多转到了俄罗斯以及东南亚市场。OPPO 去年第四季度出货量为 2740 万台，相对 2016 年下降了13.2%。

2017 年全年出货量排行榜，三星以 3 亿 1730 万台占据第一宝座;第二名为苹果，出货量达到了 2 亿 1580 万台;第三名华为出货量 1 亿 5310 万台;第四名OPPO 出货量 1 亿 1180 万台;第五名小米出货量为 9240 万台。