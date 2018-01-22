小米6X最新消息 小米手机6X配置价格什么时候发布

昨天爆料大神 SlashLeaks 曝光了一张据说是小米 6X 的手机后盖谍照，而且给出了100% 的可信度。从谍照来看这款手机机身下方印着小米 Logo，新机背后应该是金属材质，上下两端隐藏着弧形天线，两侧也做了弧度处理。

另外该机左上角还配备了类似 iPhone X 的竖排双摄设计，而按照 2018 年新机的发展趋势，这应该是一款全面屏新机。

而在昨天的谍照曝光后，今天小米 6X 的保护套也在网上曝光。从图片看来，小米 6X 的全面屏采用了 18：9 设计，除了后置竖排双摄还有指纹识别区域。从这些元素来看，小米 6X 可能就是传言中的中端产品，取代的是小米5X。

其实早在去年 12 月份，就有小米 6X 的消息传出。据称新机有望于 2018 年第一季度发布，预计搭载高通去年 10 月份骁龙 636 处理器（骁龙 630 继任者），资料显示，骁龙 636 使用 14nm 制程打造，8 核心Kryo 260 CPU 架构，GPU是 Adreno 509。它不仅比 625 强大，而且比 630 也提升了 40% 的性能，而且亮点就是优化 18：9 这样的屏幕。