魅族首款全面屏手机魅蓝S6发布：999元起

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 17 日消息：今天下午 15 点魅族在国家会议中心举行新品发布会，发布了旗下首款全面屏手机魅蓝S6，整体来看这款手机的亮点就是全面屏、为全面屏而生的supermback以及全金属一体机身设计了。

魅蓝S6 采用了一块5. 7 英寸18： 9 全面屏，分辨率为1440*720，采用in-cell全贴合工艺，亮度最高可以达到450nit，对比度为1000：1。外观方面，魅蓝S6 采用金属一体化机身，并且使用了魅族Pro6 一样的纳米注塑工艺和喷砂CNC切割工艺，2.5D玻璃。

配置方面，魅蓝S6 搭载了三星Exynos7872 处理器，两个A73 大核+四个A53 小核，14nm制作工艺。3GB运行内存+32GB/64GB机身存储。前置 800 万像素摄像头，光圈F/2.0，后置 1600 万像素摄像头，光圈F/2.0，并且有虹软相机算法加持。

其他方面，魅蓝S6 将指纹识别移动到机身侧面，据称识别速度达到了0. 2 秒。内置3000mAh容量电池，并且支持最高18W快充。可能有网友注意到此前曝光的魅蓝S6 背部有魅蓝“mblu”新logo，但在发布会上看到依然是“MEIZU”的logo，关于这个魅族在官网是这样解释的“魅蓝 S6 手机背面主 Logo 有 MEIZU 和 mblu 两个版本，前期销售均为mblu版本。”

价格方面，魅蓝S6 显然面对的竞争者就是红米 5 了，所以在价格上也与之对应，3GB+32GB版本售价 999 元，3GB+64GB版本售价 1199 元。