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数码日爆

小米与 Oculus 联合推出 VR 一体机，搭载高通骁龙 821

2018-01-09 15:35 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1 月 9 日消息，在今天的高通 CES 发布会上，Facebook VR 负责人（小米前副总裁）Hugo Barra 宣布 Oculus 将联手小米推出一款针对中国市场的 VR 一体机 Oculus Go ，它被命名为 Mi VR 一体机。

小米 VR 一体机即 2017 年 10 月首次发布的 Oculus Go 的中国版，它与 Oculus Go 的核心硬件配置完全相同。它搭载了 821 移动平台，满足一体机的 VR 高性能处理需求，并无需外接 PC 或插入手机，使用体验便捷灵活。

小米 VR 一体机还使用了众多创新技术配置，包括 Fast-Switch 2K 超清极速屏、新一代的光学透镜和全景声近场耳机。此外，小米 VR 应用商店还提供巨幕电影、360°全景视频和体感游戏等海量内容。

Facebook 于去年 10 月公布了 Oculus Go，其无需 PC 或手机即可提供虚拟现实功能，售价为 199 美元，预计会在今年年初上市。不过在发布会现场，Oculus 和小米并没有公布该产品的售价和具体发售时间。

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