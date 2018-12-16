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赚了！雷军送李斌一部小米手机，竟“换”来一辆蔚来ES6

2018-12-16 11:19 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源蔚来官网

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息：    蔚来汽车ES6 发布会于昨天在上海举行，蔚来汽车创始人李斌在会上宣布蔚来ES6 正式上市。有趣的是，蔚来汽车投资人雷军也出席了发布会现场，并用一部小米MIX3“换”了一辆ES6。

昨天晚间。雷军发微博称，自己参加了蔚来汽车ES6 发布会，并送了李斌一部小米MIX3 故宫特别版，而李斌回赠他一辆ES6。雷军还开玩笑表示，“我用一部手机换了一辆车?好像我占了李斌很大的便宜，唉，不是太好，咋办?”

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有网友调侃表示，“李斌送车是要雷军要把车从上海开回北京吗?”雷军本人倒是想出一个更好的解决方案，决定把车送给了米粉，顺手帮蔚来打了个广告。随着雷军将获赠的ES6 送给米粉，李斌也表示，同样送出一台蔚来ES6 给蔚来的粉丝和朋友。

据悉官方介绍，智能电动SUV蔚来ES6 有着高强度铝加碳纤维的复合架构、4. 7 秒零到百公里加速性能、 510 公里超长综合工况续航里程和33. 9 米制动距离。售价方面，补贴前售价35. 8 万元起，电池租用方案车价减 10 万，月付 1660 元。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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