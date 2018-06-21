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携程公布世界杯旅游大数据：国人赴俄花费超30亿，福建土豪花85万参团看球

2018-06-21 16:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(Chinaz.com)注：这届俄罗斯世界杯，国人的参与度可以说是非常高了。就像网络上说的“中国除了国足没去，基本全去了”。今天，携程旅游大数据联合实验室首席研究员彭亮公布了《 2018 世界杯俄罗斯旅游消费报告》，从携程平台的数据来分析国人在俄罗斯世界杯的消费情况。

据报告统计，世界杯期间有 10 万中国游客赴俄，人均消费超过 3 万元。这期间酒店价格涨幅非常大，比如莫斯科、圣彼得堡、索契、海参崴、伊尔库兹克等地的酒店，特别是在场馆附近，有些酒店的涨幅甚至达到了 10 倍。按照 10 万中国游客总体消费计算，大概给俄罗斯带来超过 30 亿人民币的收入。

据数据显示，赴俄的游客主要来自一线城市，但游客量增长较快的却是重庆、成都、西安、昆明等二三线城市，其中游客量增长最高的城市是昆明。但从订旅游产品(不包括门票和当地消费)来看人均消费最高的城市是广东。而最大订单来自福建，单人花费 85 万人民币参团看球，是目前国内最高的个人的世界杯订单。厉害了我的哥，有钱真是任性啊~

QQ截图20180621155603.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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