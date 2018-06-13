中兴通讯复牌将支付14亿美元罚款 A股开盘即跌停

站长之家(Chinaz.com)注：日前，中兴通讯与美商务部已经达成新的和解协议，作为代价，中兴通讯需支付 14 亿美元罚款并解聘高级副总裁及以上领导且不再录用。

停牌两个月后，中兴通讯终于在 6 月 13 日复牌上市。然而，中兴H股开盘狂泻，A股开盘也遭遇跌停。其港股盘前交易一度大跌39%，目前股价报收28. 18 元，总市值 1181 亿元。

附中兴与BIS达成《替代的和解协议》主要条款：

1、BIS将做出自其签发 2018 年 6 月 8 日命令起为期十年(以下简称“监察期”)的新拒绝令(以下简称“新拒绝令”)，包括限制及禁止中兴通讯申请、获取、或使用任何许可证、许可例外，或出口管制文件、及以任何方式从事任何涉及受《美国出口管理条例》(以下简称“条例”)约束的任何物品、软件、或技术等交易，但在中兴通讯遵守协议和 2018 年 6 月 8 日命令的前提下，新拒绝令在监察期内将被暂缓执行，并在监察期届满后予以豁免。

2、中兴通讯将在BIS签发 2018 年 6 月 8 日命令后 30 日内更换中兴通讯和中兴康讯的全部董事会成员。更换董事会成员后 30 日内，中兴通讯应在董事会设立由三位或以上的新独立董事组成的特别审计/合规委员会。董事长可担任该委员会委员但不可担任该委员会主席。

3、中兴通讯将在BIS签发 2018 年 6 月 8 日命令后 30 日内与中兴通讯和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导，以及任何参与、监督BIS于 2017 年 3 月签发的建议指控函或 2018 年 4 月 15 日拒绝令所涉行为或其他对该等所涉行为负有责任的管理层或高级职员解除合同，并且禁止中兴通讯及其子公司或关联企业再聘用上述人员。中兴通讯应及时向BIS通报本条款的执行情况，BIS可以自由裁量是否对相关人员进行豁免。

4、中兴通讯将在BIS签发 2018 年 6 月 8 日命令后 30 日内自费聘任一名独立特别合规协调员(以下简称“协调员”)，协调员将负责协调、监察、评估和汇报中兴通讯及其全球子公司或关联企业在监察期内遵守 1979 年《美国出口管理法案》、条例、协议和 2018 年 6 月 8 日命令的情况，并平等向中兴通讯总裁和董事会、BIS汇报。

5、中兴通讯将完成并提交九份遵守美国出口管制法律的审计报告，在根据中兴通讯与美国司法部达成的协议(请见中兴通讯于 2017 年 3 月 7 日发布的公告)及任何相关法院命令而设置的独立合规监察官任期届满后，剩余六份审计报告将由协调员完成。

6、中兴通讯将为其领导、管理层及雇员、全球子公司、关联企业及中兴通讯所有及控制的其他实体的领导、管理层及雇员提供广泛的适用的出口管制培训。

此外，中兴通讯将在BIS终止 2018 年 4 月 15 日拒绝令后尽快恢复受 2018 年 4 月 15 日拒绝令影响的经营活动。中兴通讯将全面评估 2018 年 4 月 15 日拒绝令和协议对 2018 年第 3 一季度报告的影响，重新编制及披露 2018 年第一季度报告。经中兴通讯向深圳证券交易所、香港联交所申请，中兴通讯A股、港股将于 2018 年 6 月 13 日上午开市起复牌。