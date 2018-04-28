大手笔！李彦宏捐赠6.6亿，并成立“北大百度基金”

站长之家(Chinaz.com) 4 月 28 日消息 很多企业大佬在有所成就后，都会回到母校，捐赠资金帮助学校的发展。今天，百度创始人李彦宏携妻子马东敏向北京大学捐赠6. 6 亿的引发不少网友关注。

今天，百度官方宣布，为庆祝北大建校 120 周年，百度创始人李彦宏先生携夫人马东敏博士重返母校北京大学，宣布将与百度公司一起，向北京大学捐赠6. 6 亿人民币(含部分等值资产)，联合成立“北大百度基金”，用于人工智能和其他相关学科的研究和探索。这笔捐赠主要用于支持北大领先的学科，如信息科学、医疗、经济学、传播学、心理学及社会学等与人工智能交叉领域的前沿研究，这与百度在人工智能领域长期的发展目标高度契合。

李彦宏在捐赠仪式上说，“这么多年，不管我在哪里，不管我走了多远，我总能从母校找到支撑自己不断前行的精神力量和现实支撑。”他表示，“这次我们向母校捐赠6. 6 亿元，寓意为北大双甲子庆生。这更是一个再次把我的理想和北大融为一体的机会。把百度的强技术、广实践与北大博大、深厚的学术研究能力连接起来，来催生出更多惠及国家和时代的成果。”

值得一提的是，李彦宏于 1991 年毕业于北京大学信息管理系。目前，此次捐赠是北京大学 120 周年校庆的最高单笔捐赠。李彦宏在 2009 年也曾向其母校北京大学捐赠 1000 万元，同时设立北京大学“李彦宏回报基金”，用于支持母校各项教育建设。

除了李彦宏，还有很多科技大佬在事业有成后，都非常慷慨的为自己的母校做贡献，捐了大量的资金。比如刘强东在 2017 年年 6 月份也向其母校人民大学捐献了 3 亿元现金，设立了人大京东基金。2016 年 10 月份，雷军也曾向自己的母校武汉科技大学捐款 9999 万元用于建设科技楼，在这之前雷军还在母校设立“雷军奖学金”，捐了 1000 万元人民币。此外，马云也曾向其本科母校杭州师范大学捐赠 1 亿元人民币。马化腾作为深圳大学校友也多次拿出资金捐赠。