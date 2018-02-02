“扫一扫”分享到微信

趣咖

网信办大整治！永久关闭卓伟等人炒作明星绯闻隐私账号

2018-02-02 16:06 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(Chinaz.com) 2 月 2 日消息  前不久，因涉传播炒作导向错误、低俗色情等违法违规有害信息，网信办约谈了微博，并责令下线整改微博热搜榜。今日， 中国网信网又宣布，国家网信办等六部委联合整治炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦等各类违规行为。

blob.png

    据悉，即日起，相关网络平台对“卓伟粉丝后援会”“全明星通讯社”“娱姬小妖”等专事炒作明星绯闻隐私的帐号进行永久关闭。六部委按职能、分领域进一步加强对新浪微博、腾讯、百度、优酷、秒拍等网络平台的依法从严监管。对北京大风行锐角度文化传播有限公司、卓伟视界(上海)影视工作室等相关企业经营活动进行检查，对发现的违法违规行为进行依法惩戒。

     国家网信办有关负责人指出，低俗炒作、大肆渲染明星绯闻隐私严重扰乱了网络传播秩序，传递了错误导向，侵害了公民合法权益尤其是青少年的身心健康，引起社会各界强烈反感。通过联合整治打击低俗炒作行为，维护互联网传播秩序，营造良好的网络空间。

对此，不少网友纷纷拍手叫好，表示很多娱乐营销号早该整治了，把网络环境搞得乌烟瘴气的。

blob.png

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

相关热点

﻿

编辑推荐

兴趣社交Blued完成D轮1亿美元融资 鼎晖投资领投

[动态]· 02月02日

富士康宣布投资3.4亿美元研发人工智能

[动态]· 02月02日

苏宁物流布局8大冷链仓：生鲜最短1h内送达

[要闻]· 02月02日

委内瑞拉政府官方“石油币”从2月20日开始正式预售

[外闻]· 02月02日

网信办大整治！永久关闭卓伟等人炒作明星绯闻隐私账号

[趣咖]· 02月02日

网信办公布《微博客信息服务管理规定》，3月20日起实施

[动态]· 02月02日

“卖到非洲网”完成3000万人民币A轮融资

[动态]· 02月02日

12306回应未来是否能24小时全天售票：正在研究中

[动态]· 02月02日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻