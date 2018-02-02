网信办大整治！永久关闭卓伟等人炒作明星绯闻隐私账号

站长之家(Chinaz.com) 2 月 2 日消息 前不久，因涉传播炒作导向错误、低俗色情等违法违规有害信息，网信办约谈了微博，并责令下线整改微博热搜榜。今日， 中国网信网又宣布，国家网信办等六部委联合整治炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦等各类违规行为。

据悉，即日起，相关网络平台对“卓伟粉丝后援会”“全明星通讯社”“娱姬小妖”等专事炒作明星绯闻隐私的帐号进行永久关闭。六部委按职能、分领域进一步加强对新浪微博、腾讯、百度、优酷、秒拍等网络平台的依法从严监管。对北京大风行锐角度文化传播有限公司、卓伟视界(上海)影视工作室等相关企业经营活动进行检查，对发现的违法违规行为进行依法惩戒。

国家网信办有关负责人指出，低俗炒作、大肆渲染明星绯闻隐私严重扰乱了网络传播秩序，传递了错误导向，侵害了公民合法权益尤其是青少年的身心健康，引起社会各界强烈反感。通过联合整治打击低俗炒作行为，维护互联网传播秩序，营造良好的网络空间。

对此，不少网友纷纷拍手叫好，表示很多娱乐营销号早该整治了，把网络环境搞得乌烟瘴气的。